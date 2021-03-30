Президент США Джозеф Байден договаривается о своей первой очной международной встрече. Планируют провести саммит с премьер-министром Японии Йошихидом Суге.

Встреча должна состояться в Вашингтоне 9 апреля. Об этом изданию заявил правительственный источник.

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Это будет первая личная встреча Байдена с иностранным лидером с начала работы в должности. Японский премьер должен прибыть в США 8 апреля и пробудет там 4 дня.

О чем будут говорить

Сообщают, что оба, вероятно, обсудят такие вопросы:

права человека в Китае;

Суга и Байден должны осудить испытания Северной Кореи 2 баллистических ракет, вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН и призывают к полной денуклеаризации страны.

вопросы изменения климата;

двусторонний стратегический альянс.

У предыдущих президентов США тоже первой международной встречей была встреча с японцами

В феврале 2009 года тогдашний премьер Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого в 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме.

Бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, который встретился с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания.

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