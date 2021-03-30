Байден домовився про свою першу особисту міжнародну зустріч: відома дата
Президент США Джозеф Байден домовляється про свою першу очну міжнародну зустріч. Мовиться про саміт із прем'єр-міністром Японії Йошіхідом Суге.
Джерело:The Japan Times
Зустріч має відбутись у Вашингтоні 9 квітня. Про це виданню заявило джерело в уряді.
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Це буде перша особиста зустріч Байдена з іноземним лідером від початку роботи на посаді. Японський прем'єр має прибути до США 8 квітня і пробуде там 4 дні.
Про що говоритимуть
Повідомляють, що обоє, ймовірно, обговорять такі питання:
- права людини в Китаї;
- Суга і Байден мають засудити випробування Північною Кореєю 2 балістичних ракет, всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН і закликати до повної денуклеаризації країни.
- питання зміни клімату;
- двосторонній стратегічний альянс.
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