Президент США Джозеф Байден домовляється про свою першу очну міжнародну зустріч. Мовиться про саміт із прем'єр-міністром Японії Йошіхідом Суге.

Зустріч має відбутись у Вашингтоні 9 квітня. Про це виданню заявило джерело в уряді.

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Це буде перша особиста зустріч Байдена з іноземним лідером від початку роботи на посаді. Японський прем'єр має прибути до США 8 квітня і пробуде там 4 дні.

Про що говоритимуть

Повідомляють, що обоє, ймовірно, обговорять такі питання:

права людини в Китаї;

Суга і Байден мають засудити випробування Північною Кореєю 2 балістичних ракет, всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН і закликати до повної денуклеаризації країни.

країни. питання зміни клімату;

двосторонній стратегічний альянс.