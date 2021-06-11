Вдохновленные 1941 годом: Байден и Джонсон подписали важное геополитическое соглашение

США и Великобритания подписали новую Атлантическую хартию. Этот документ призван подчеркнуть особую роль обеих стран в геополитике.

Об составлении документа договорились глава Белого дома Джо Байден и руководитель британского правительства Борис Джонсон. Даже несмотря на то, что ранее политические и личные отношения между ними не были теплыми.

Напомним, 9 июня Байден прибыл в Великобританию: первые заявления президента США в Европе

Новая Атлантическая хартия: что это за документ и почему он важен

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден общались 10 июня. Частная беседа длилась не более 10 минут, дальше к ней присоединились советники политиков.

По итогам разговора руководители стран подписали обновленный вариант Атлантической хартии.

Впервые этот документ появился в 1941 году, его подписали исторические фигуры – президент США Франклин Рузвельт и премьер Соединенного Королевства Уинстон Черчилль. Эту хартию подписывали для победы во Второй мировой войне и преодоления ее последствий.

Новая же появилась на фоне мирового кризиса из-за пандемии COVID-19. И подчеркнула намерение Байдена и Джонсона выделить значение своих стран как главных мировых лидеров.

В то же время оба лидера пообещали "тесно сотрудничать со всеми, кто разделяет демократические ценности", и противодействовать "тем, кто стремится подорвать наши союзы и институты".



Байден и Джонсон последовали примеру Рузвельта и Черчилля / Фото Fox Photos

Хартия содержит 8 пунктов – обязательства совместной работы в областях изменения климата, науки и технологий, НАТО, противостояние дезинформации и тому подобное. Главное же – декларация стремления к построению "мирного и цветущего будущего".

Мы должны быть уверены, что демократии, начиная с наших, могут противостоять важнейшим вызовам времени. Мы будем бороться с несправедливостью и неравенством, и защищать достоинство и права человека,

– написано в новой Атлантической хартии.

Отдельно Объединенное Королевство и США "подтвердили общую ответственность за поддержание коллективной обороны и международной стабильности" и – противостояние угрозам в киберпространстве.

Что интересно, Байден когда-то называл Джонсона "эмоциональной копией Трампа".

Однако во время встречи 10 июня разговор его с британским премьером проходил "в теплых тонах".

Хотя – Байден позволил себе покритиковать Brexit и выразить обеспокоенность судьбой Северной Ирландии.

Байден, напомним, находится в Европе с первым зарубежным официальным визитом. Он примет участие в ряде международных мероприятий, а также встретится с главой Кремля Путиным (16 июня в Швейцарии).

Тем временем Товарооборот между Великобританией и Украиной вырос на более чем 40% за год