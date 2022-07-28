Байден более 2 часов говорил с Си Цзиньпинем - тот осудил вмешательство в дела Тайваня
Источник:Reuters
Президент США Джозеф Байден 28 июля беседовал с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой были американо-китайские отношения и мировой мир.
Разговор проходил в онлайн-режиме. Он длился около 2 часов.
К теме В США предложили ввести новые санкции против нефти с россии: при чем здесь Китай
Байден побеседовал с Цзиньпином
По данным информационного агентства Синьхуа, вечером 28 июля состоялся разговор Цзиньпина и Байдена. Главы двух государств откровенно пообщались и обсудили китайско-американские отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.
Цзиньпин отметил, что сейчас международное сообщество и люди всех стран ожидают, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в поддержке мирового мира и безопасности, а также будут способствовать глобальному развитию и процветанию.
Это ответственность двух крупных государств – Китая и Соединенных Штатов,
– подчеркнул президент Китая.
По его словам, не следует считать, что Китай является важнейшим противником или серьезной долгосрочной проблемой для США. Поэтому международное сообщество "введено в заблуждение".
Цзиньпин отметил, что оба государства должны поддерживать коммуникацию на всех уровнях и содействовать двустороннему сотрудничеству. Ведь у нынешней глобальной экономической ситуации много вызовов. По его словам, Китай и США должны направить свои совместные усилия на:
- координацию макроэкономической политики,
- поддержание стабильности глобальных промышленных и цепочек поставок,
- обеспечение глобальной энергетической и продовольственной безопасности,
- прекращение и охлаждение проблем региональных горячих точек,
- помощь миру как можно быстрее избавиться от новой эпидемии коронавируса,
- выход из дилеммы экономической стагфляции и рисков рецессии,
- поддержание мирового порядка, основанном на международном праве, вместе с ООН.
Читайте также Чем обострение ситуации на Тайване может повредить Украине: ответ политолога
Цзиньпин осудил вмешательство США в дела Тайваня
Президент Китая отметил принципиальность своей позиции в отношении Тайваня. По его словам, история тайваньского вопроса ясна, как и то, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат Китаю.
"Три совместных китайско-американских коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип "одного Китая" является политической основой китайско-американских отношений", - заявил Цзиньпин.
Он отметил, что Китай решительно выступает против "сепаратизма независимости Тайваня" и вмешательства в этот вопрос внешних сил. По его словам, так страна защищает свои территориальную целостность и суверенитет.
"Мы никогда не оставим места силам независимости Тайваня в какой-либо форме. Общественное мнение нарушить нельзя. Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят", – добавил президент Китая.
Он подчеркнул, что США должны придерживаться принципа "одного Китая". В свою очередь, Байден заметил, что сейчас мир находится в критическом периоде. Поэтому американо-китайское сотрудничество выгодно не только двум народам, но и народам других стран.
"США надеются сохранить открытую линию коммуникации с Китаем, чтобы усилить взаимное понимание и избежать недоразумений, и будут работать с Китаем там, где интересы двух стран совпадают, и в то же время должным образом урегулировать разногласия", - говорится в заявлении Байдена.
Байден и Цзиньпин также обсудили войну в Украине. Разговор лидеров США и Китая был откровенным и глубоким. В конце концов они договорились поддерживать контакт и поручили рабочим группам обеих сторон продолжать общение и сотрудничество в этих целях.
Будет интересно – Польша и Литва готовы просить об Украине в НАТО: смотрите видео