Байден более 2 часов говорил с Си Цзиньпинем - тот осудил вмешательство в дела Тайваня

Президент США Джозеф Байден 28 июля беседовал с лидером Китая Си Цзиньпином. Главной темой были американо-китайские отношения и мировой мир.

Разговор проходил в онлайн-режиме. Он длился около 2 часов.

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Байден побеседовал с Цзиньпином

По данным информационного агентства Синьхуа, вечером 28 июля состоялся разговор Цзиньпина и Байдена. Главы двух государств откровенно пообщались и обсудили китайско-американские отношения и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Цзиньпин отметил, что сейчас международное сообщество и люди всех стран ожидают, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в поддержке мирового мира и безопасности, а также будут способствовать глобальному развитию и процветанию.

Это ответственность двух крупных государств – Китая и Соединенных Штатов,

– подчеркнул президент Китая.

По его словам, не следует считать, что Китай является важнейшим противником или серьезной долгосрочной проблемой для США. Поэтому международное сообщество "введено в заблуждение".

Цзиньпин отметил, что оба государства должны поддерживать коммуникацию на всех уровнях и содействовать двустороннему сотрудничеству. Ведь у нынешней глобальной экономической ситуации много вызовов. По его словам, Китай и США должны направить свои совместные усилия на:

координацию макроэкономической политики,

поддержание стабильности глобальных промышленных и цепочек поставок,

обеспечение глобальной энергетической и продовольственной безопасности,

прекращение и охлаждение проблем региональных горячих точек,

помощь миру как можно быстрее избавиться от новой эпидемии коронавируса,

выход из дилеммы экономической стагфляции и рисков рецессии,

поддержание мирового порядка, основанном на международном праве, вместе с ООН.

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Цзиньпин осудил вмешательство США в дела Тайваня

Президент Китая отметил принципиальность своей позиции в отношении Тайваня. По его словам, история тайваньского вопроса ясна, как и то, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат Китаю.

"Три совместных китайско-американских коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип "одного Китая" является политической основой китайско-американских отношений", - заявил Цзиньпин.

Он отметил, что Китай решительно выступает против "сепаратизма независимости Тайваня" и вмешательства в этот вопрос внешних сил. По его словам, так страна защищает свои территориальную целостность и суверенитет.

"Мы никогда не оставим места силам независимости Тайваня в какой-либо форме. Общественное мнение нарушить нельзя. Те, кто играют с огнем, сами в нем сгорят", – добавил президент Китая.

Он подчеркнул, что США должны придерживаться принципа "одного Китая". В свою очередь, Байден заметил, что сейчас мир находится в критическом периоде. Поэтому американо-китайское сотрудничество выгодно не только двум народам, но и народам других стран.

"США надеются сохранить открытую линию коммуникации с Китаем, чтобы усилить взаимное понимание и избежать недоразумений, и будут работать с Китаем там, где интересы двух стран совпадают, и в то же время должным образом урегулировать разногласия", - говорится в заявлении Байдена.

Байден и Цзиньпин также обсудили войну в Украине. Разговор лидеров США и Китая был откровенным и глубоким. В конце концов они договорились поддерживать контакт и поручили рабочим группам обеих сторон продолжать общение и сотрудничество в этих целях.

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