Байден, Харрис и Трамп призвали Израиль завершать войну

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху завершил официальный визит в США, где встретился с представителями обеих партий. Стороны призвали его заключить соглашение о прекращении войны и начать работать над обменом заложников.

В свою очередь Нетаньяху в речи перед Конгрессом поблагодарил президента Джо Байдена за поддержку Израиля и призвал "ускорить" поставки оружия и помочь противостоять угрозе со стороны Ирана. Нетаьянгу также осудил активистов, которые протестовали против войны в Газе возле Капитолия.

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Байден призвал Нетаньяху к переговорам

Нетаньяху совершил визит и в Белый дом, впервые за полтора года. Там, как отмечает издание, президенты спорили о том, как Израиль ведет войну в Газе, в частности по количеству жертв среди гражданского населения.

Он организовал встречу американских семей заложников и спасенной израильской заложницы Ноа Аргамани, чтобы призвать премьера работать над обменом людей.

Камала Харрис удивила жесткой позицией

Издание отмечает, что Харрис "была жестче. чем ожидалось". Она пропустила речь Нетаньяху в Конгрессе, а после встречи подчеркнула ее "серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий".

"Давайте заключим соглашение, чтобы мы могли добиться прекращения огня, чтобы положить конец войне", - подчеркнула Харрис после встречи.

Трамп тоже призвал к прекращению огня

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп призвал израильского лидера прекратить войну и сделать это "быстро".

"Я хочу, чтобы он закончил это и сделал это быстро", – сказал Трамп в интервью до встречи с Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с предложением к США создать альянс по безопасности на Ближнем Востоке для противодействия иранской угрозе.