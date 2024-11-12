Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Байден и Харрис впервые вышли на публику после выборов

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис впервые вместе появились после того, как Трамп победил на выборах президента США. Так, политики приняли участие в мероприятиях по случаю Дня ветеранов. Известно, что мероприятие состоялось в понедельник на Арлингтонском кладбище

Байден выступил на мероприятии и отдал дань уважения ветеранам, которые боролись за защиту американских ценностей. Президент США также отметил, что теперь сохранение всего, что отстаивали ветераны, зависит от каждого американца.

Это момент, когда надо объединиться как нация, сохранить веру друг в друга,

– подчеркнул Байдена.

Участие Байдена и Харрис в мероприятии: смотрите видео

Байден и Харрис также приняли участие в возложении венка на могилу Неизвестного солдата.