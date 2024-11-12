Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Цікаво "Камбек століття і вирок Америці": чому Трамп переміг і що буде з Україною – огляд західних ЗМІ

Байден та Гарріс вперше вийшли на публіку після виборів

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс вперше разом з'явилися після того, як Трамп переміг на виборах президента США. Так, політики взяли участь у заходах з нагоди Дня ветеранів. Відомо, що Захід відбувся в понеділок на Арлінгтонському кладовищі

Байден виступив на заході та віддав шану ветеранам, які боролися за захист американських цінностей. Президент США також наголосив, що тепер збереження всього, що відстоювали ветерани, залежить від кожного американця.

Це момент, коли треба об'єднатися як нація, зберегти віру один в одного,

– наголосив Байдена.

Участь Байдена і Гарріс у заході: дивіться відео

Байден і Гарріс також взяли участь у покладанні вінка на могилу Невідомого солдата.