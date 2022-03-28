Байден хочет заложить в бюджет США 682 миллиона долларов для помощи Украине в войне против РФ

Джо Байден 28 марта обнародовал проект бюджета США на общую сумму 5,8 триллиона долларов. Он предусматривает значительное увеличение расходов на оборону штатов, а также 682 млн долларов военной помощи Украине.

Новый проект бюджета должен быть принят до 1 октября. В это время в США начинается 2023 финансовый год.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

Предусмотрены расходы США на помощь Украине

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада начали массово увеличивать свои расходы на оборону, и США – не исключение. В целом, штаты планируют заложить в бюджет 2023 года 813 миллиардов долларов на укрепление обороноспособности страны. Против 782 миллиардов долларов в текущем году это примерно на 4% больше.

Байден призвал к одному из крупнейших в истории страны вливанию бюджета в национальную безопасность для того, чтобы Вооруженные силы США оставались наиболее подготовленными, обученными и оснащенными вооруженными силами в мире, подчеркнул глава штатов.

Кроме того, я призываю продлить инвестиции, чтобы решительно отреагировать на агрессию Путина против Украины. Финансовая помощь от США должна удовлетворить экономические, гуманитарные и безопасности потребности Украины,

– добавил Байден.

К слову, проект бюджета от Байдена предусматривает расходы в размере 17,4 млрд долларов на правоохранительные органы Министерства юстиции США, в том числе 1,7 млрд на усиление борьбы против незаконного оборота оружия.

Обратите внимание – Обращение Зеленского к миру по поводу войны в Украине: смотрите видео