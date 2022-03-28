Новий проєкт бюджету має бути прийнятий до 1 жовтня. Саме тоді у США розпочинається 2023 фінансовий рік.

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Передбачені витрати США на допомогу Україні

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни Заходу почали масово збільшувати свої витрати на оборону, і США – не виняток. Загалом штати планують закласти у бюджет 2023 року 813 мільярдів доларів на укріплення обороноздатності країни. Проти 782 мільярдів доларів у поточному році, це приблизно на 4% більше.

Байден закликав до одного з найбільших в історії країни вливань бюджету в національну безпеку для того, щоб Збройні сили США залишались найбільш підготовленими, навченими і оснащеними збройними силами у світі, підкреслив очільник штатів.

Крім того, я закликаю продовжити інвестиції, щоб рішуче відреагувати на агресію Путіна проти України. Фінансова допомога від США повинна задовольнити економічні, гуманітарні та безпекові потреби України,

– додав Байден.

До слова, проєкт бюджету від Байдена передбачає витрати у розмірі 17,4 мільярда доларів на правоохоронні органи Міністерства юстиції США, у тому числі 1,7 мільярда на посилення боротьби проти незаконного обігу зброї.

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