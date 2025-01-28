Телеведущий из США Такер Карлсон недавно заявил, что бывший президент США Джо Байден якобы намеревался убить Владимира Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление о якобы намерениях убить российского президента. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы врага.

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Что сказал Песков

По словам Пескова, российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. Он подчеркнул, что прежде всего говорится о главе государства.

Американский журналист Такер Карлсон, который в начале 2024 года приезжал в Москву брать интервью у Владимира Путина. Он заявил, что администрация Байдена якобы хотела "ускорить войну" с Россией.

По его словам, Блинкен настаивал на убийстве Путина. Карлсон обвинял высокопоставленных, таких как экс-директора ЦРУ Джон Бреннан и Джеймс Клэппер, а также экс-госсекретаря Майка Помпео, в преступлениях во время их службы.

Байден никак не комментировал слова Карлсона.