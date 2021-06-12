"На одной волне": Байден и Макрон провели первую официальную встречу – видео

Эммануэль Макрон и Джо Байден провели официальную встречу в Великобритании. Президенты Франции и США имели возможность пообщаться в рамках саммита "Большой семерки".

Видео встречи Макрон опубликовал в своем твиттере. В Белом доме уточнили, что встреча президентов длилась больше часа.

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"Нам нужно сотрудничество: лидерство – это партнерство", – высказался об официальной встрече французский президент.

Когда Байдена спросили, считают ли союзники, что "Америка вернулась", тот посмотрел на Макрона и сказал: "Спросите его". "Безусловно", – ответил француз.

Что заявили Байден и Макрон

Байден отметил, что имел шанс познакомиться с Макроном ближе. По его мнению, им еще многое предстоит обсудить, однако уже понятно, что они "на одной волне".

Президент США также добавил, что чувствует "сплоченность НАТО" и высказал мнение, что Европейский союз сейчас – "невероятно силен".

В то же время Макрон обратил внимание на борьбу с пандемией COVID-19 и множеством кризисов, с которыми приходится сталкиваться разным странам мира.

Французский лидер отметил, что для всех этих вопросов необходимо сотрудничество. По его словам, Байден продемонстрировал, что готов к нему.