Байден и Макрон провели телефонный разговор: говорили об Украине

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Главной темой было наращивание Россией войск у границы с Украиной.

Оба президента подчеркнули свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Также обсудили возможные последствия для России в случае эскалации конфликта.

Интересно Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США

О чем говорили президенты

Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили координирование дипломатии на фоне российской угрозы и подготовку санкций против Кремля в случае агрессии против Украины.

Два лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и рассмотрели текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к наложению на Россию быстрых и серьезных экономических затрат в случае ее дальнейшего вторжения в Украину,

– говорится в заявлении Белого дома.

Президенты подчеркнули, что администрации Вашингтона и Парижа тесно сотрудничают. В том числе это касается и консультаций в НАТО и ЕС по координации своих действий.

Макрон разговаривал с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 и 31 января провел телефонные разговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Во время переговоров последний жаловался на США и НАТО, которые отвергли требования о "гарантиях безопасности".

Также Путин уверял Макрона, что не собирается нападать на Украину. После первого разговора с главой Кремля, президент Франции позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидеры государств обсудили необходимость восстановления нормандского формата.

Больше об агрессивных намерениях Кремля в выпуске "Про новости": смотрите видео