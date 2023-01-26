Байден может посетить Европу в годовщину российского вторжения в Украину, — NBC

Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу на годовщину вторжения России в Украину.

Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники обнародовал в твиттер журналист телеканала NBC News Петер Николас. Других деталей он не уточнил.

Внимание США признали ПИК "Вагнера" международной преступной организацией и наложили санкции

Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце.

– написал журналист.

Официальных комментариев от представителей Белого дома пока не было.

При этом, по информации NBC, рассматривается несколько стран, куда может приехать президент США, в том числе Польша.

В администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.

Мог ли Байден приехать в Украину

Важно! В четверг, 26 января, Минфин США объявил о новых санкциях против России. В список попал ряд юридических и физических лиц, связанных с ППК "Вагнера" и Евгением Пригожиным.

В апреле прошлого года Байден заявлял, что хотел бы приехать с визитом в Киев. Однако позже в Белом доме сообщили, что пока не рассматривают такую возможность.