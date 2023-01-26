Байден может посетить Европу в годовщину российского вторжения в Украину, — NBC
Источник:Петер Николас
Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу на годовщину вторжения России в Украину.
Соответствующую информацию со ссылкой на свои источники обнародовал в твиттер журналист телеканала NBC News Петер Николас. Других деталей он не уточнил.
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Байден рассматривает возможность поездки в Европу в связи с годовщиной вторжения в Украину в следующем месяце.
– написал журналист.
Официальных комментариев от представителей Белого дома пока не было.
При этом, по информации NBC, рассматривается несколько стран, куда может приехать президент США, в том числе Польша.
В администрации Байдена также обсуждают объявление еще одного крупного пакета военной помощи Украине в конце февраля.
Мог ли Байден приехать в Украину
В апреле прошлого года Байден заявлял, что хотел бы приехать с визитом в Киев. Однако позже в Белом доме сообщили, что пока не рассматривают такую возможность.