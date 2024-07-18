Уже вскоре Байден может покинуть президентскую гонку в США: СМИ раскрыли детали

Джо Байден может уступить место официального кандидата уже на днях. По крайней мере, такое мнение не отрицают в комитете Демократической партии Соединенных Штатов.

Несколько высокопоставленных демократов рассказали Axios, что действующий президент США в течение 20 – 21 июля может принять решение о снятии собственной кандидатуры. Причиной этого может стать растущее на него давление партийных лидеров в Конгрессе США и его близких друзей.

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Байден может сняться с выборов президента США

Ссылаясь на собеседников среди демократов, издание пишет, что Байден, которому пришлось пойти на самоизоляцию из-за диагностированного COVID-19, смирился с давлением и плохими опросами, что "делает невозможным продолжение его кампании".

Сообщается, что высшие лидеры его партии, друзья и ключевые доноры считают, что он не может победить, а если останется в избирательной гонке, то Трамп может победить с убедительным результатом, уничтожив его наследие и надежды демократов.

Его выбор – стать одним из героев истории или быть уверенным в том, что президентской библиотеки Байдена никогда не будет. Я молюсь, чтобы он поступил правильно. Он движется в этом направлении,

– рассказал один из друзей президента США на условиях анонимности.

В то же время The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что в Демократической партии США отложили голосование по утверждению действующего президента США Джо Байдена кандидатом на выборы.

Предварительно, отложить голосование, которое должно было бы состояться на следующей неделе, призвал лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Он пообщался с лидером меньшинства в Палате представителей США Хакимом Джеффрисом и они вместе согласились подтолкнуть Демократическую партию к тому, чтобы отложить этот процесс.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в разгар предвыборной кампании заразился коронавирусом. Глава Соединенных Штатов подтвердил, что получил положительный результат теста на COVID-19.