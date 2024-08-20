Камале Харрис это на руку

Для Байдена это выступление – последняя большая возможность обратиться к однопартийцам и нации.

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Байден рассказал о достижениях своей администрации и о том, насколько велика американская нация; пошутил, мол, Камала, давай ты – президент, а я – вице; разрекламировал ее и поблагодарил всех за поддержку.

Байден на полную использовал это выступление для другого. Он высказал кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу все, что о нем думает. Он держался все это время, но решил отыграться на всю катушку.

То, что Трамп "отравляет кровь Америки" – самая мягкая критика. По словам президента США, Трамп – лжец и неудачник. Он, мол, "топит" Америку, дискредитирует ее в глазах всего мира и намерен сделать США не первыми, а последними.

Байдену накипело. Он уходит и может себе позволить напоследок сказать почти все, что думает о своем конкуренте. Камале Харрис Байден этим поможет. А она, как та пантера, все время довольно жмурилась, слыша критику Трампа и слова поддержки в свой адрес.