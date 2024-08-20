Камалі Гарріс це на руку

Для Байдена цей виступ – остання велика можливість звернутися до однопартійців та нації.

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Байден розповів про досягнення своєї адміністрації та про те, наскільки велика американська нація; пожартував, мовляв, Камала, давай ти – президент, а я – віце; розрекламував її та подякував всім за підтримку.

Байден на повну використав цей виступ для іншого. Він висловив кандидату у президенти від Республіканської партії Дональду Трампу все, що про нього думає. Він тримався весь цей час, але вирішив відігратися на всю котушку.

Те, що Трамп "отруює кров Америки" – найм'якша критика. За словами президента США, Трамп – брехун та невдаха. Він, мовляв, "топить" Америку, дискредитує її в очах усього світу та має намір зробити США не першими, але останніми.

Байдену накипіло. Він йде і може собі дозволити насамкінець сказати майже все, що думає про свого конкурента. Камалі Гарріс Байден цим допоможе. А вона, як та пантера, весь час задоволено мружилася, чуючи критику Трампа та слова підтримки на свою адресу.