Байден надеется, что из-за влияния экономики Китай не будет сотрудничать с Россией

Президент США подчеркнул, что Китаю гораздо более выгодно сотрудничество с Западом, чем с ослабленным санкциями Россией. Поэтому, надеется Байден, Пекин не будет помогать Москве.

Об этом глава Белого дома сообщил во время итоговой пресс-конференции в Брюсселе. Байден принял участие в саммите НАТО и встрече глав "Большой семерки".

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Будущее Китая связано с Западом – Байден

Я думаю, что Китай понимает очень хорошо, что его экономическое будущее более тесно связано с Западом, чем с Россией. Так что я очень надеюсь на то, что Пекин не будет сотрудничать с Россией,

– подчеркнул Байден.

Также президент США предложил создать в НАТО и ЕС систему, которая будет следить за исполнением санкций.

Байден рассказал о своем разговоре с Си Цзиньпинем

Американский президент рассказал о деталях своего разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем. Байден отметил, что они обсудили и продовольственный кризис, ведь Украина является "житницей Европы".

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