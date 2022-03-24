Про це глава Білого дому повідомив під час підсумкової пресконференції у Брюсселі. Байден взяв участь у саміті НАТО та зустрічі глав "Великої сімки".
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Майбутнє Китаю пов'язане з Заходом, – Байден
Я думаю, що Китай розуміє дуже добре, що його економічне майбутнє більш тісно пов'язане з Заходом, аніж з Росією. Отже, я дуже сподіваюсь на те, що Пекін не буде співпрацювати з Росією,
– наголосив Байден.
Також президент США запропонував створити у НАТО та ЄС систему, яка стежитиме за виконанням санкцій.
Байден розповів про свою розмову з Сі Цзіньпінем
Американський президент розповів про деталі своєї розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Байден зазначив, що вони обговорили і продовольчу кризу, адже Україна є "житницею Європи".
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