Администрация Джо Байдена ввела новые санкции против России. В то же время это не должно повлиять на анонсированную встречу президентов США и России.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что приказ о санкциях уже подписал Байден. Администрация президента США высылает 10 человек из дипломатической миссии России в ответ на кибератаки и вмешательство страны в выборы.

К теме За деградацию отношений придется расплатиться: Россия отреагировала на санкции США

В то же время советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что целью Байдена является не эскалация ситуации, а "предоставить значительный и правдивый ответ".

Байден считает, что он и президент России Владимир Путин должны провести саммит "для обсуждения всех вопросов, которые стоят перед отношениями",

– заявил Салливан.

По его словам, Байден отметил, что США и Россия могут иметь "стабильные и предсказуемые отношения" и совместно работать в отношении контроля над вооружениями.

Важно! 13 апреля в телефонном разговоре Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране.

Новые санкции США: что нужно знать