Байден надеется на встречу с Путиным несмотря на введение санкций
Администрация Джо Байдена ввела новые санкции против России. В то же время это не должно повлиять на анонсированную встречу президентов США и России.
Источник:CNN
В пресс-релизе Белого дома говорится, что приказ о санкциях уже подписал Байден. Администрация президента США высылает 10 человек из дипломатической миссии России в ответ на кибератаки и вмешательство страны в выборы.
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В то же время советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что целью Байдена является не эскалация ситуации, а "предоставить значительный и правдивый ответ".
Байден считает, что он и президент России Владимир Путин должны провести саммит "для обсуждения всех вопросов, которые стоят перед отношениями",
– заявил Салливан.
По его словам, Байден отметил, что США и Россия могут иметь "стабильные и предсказуемые отношения" и совместно работать в отношении контроля над вооружениями.
Новые санкции США: что нужно знать
- Администрация президента США 15 апреля ввела новые санкции против России. Ограничения вводят из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году частности, они также являются ответом на взлом SolarWinds.
- Соответствующий пакет санкций направили для прекращения вредной иностранной деятельности российского правительства.
- Министерство иностранных дел России уже отреагировало на решение Вашингтона, пообещали тяжелый разговор в частности.
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