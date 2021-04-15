Адміністрація Джо Байдена запровадила нові санкції проти Росії. Водночас це не повинно вплинути на анонсовану зустріч президентів США та Росії.

У пресрелізі Білого дому мовиться, що указ про санкції вже підписав Байден. Адміністрація президента США висилає 10 осіб з дипломатичної місії Росії у відповідь на кібератаки та втручання країни у вибори.

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Водночас радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що метою Байдена є не ескалація ситуації, а "надати значну та правдиву відповідь".

Байден вважає, що він та президент Росії Володимир Путін повинні провести саміт "для обговорення всіх питань, що стоять перед відносинами",

– заявив Салліван.

За його словами, Байден зазначив, що США та Росія можуть мати "стабільні та передбачувані відносини" й спільно працювати щодо контролю над озброєннями.

Важливо! 13 квітня у телефонній розмові Джо Байден запропонував Володимиру Путіну зустрітися в найближчі місяці у третій країні.

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