Байден намекнул, что Украина уже получила дальнобойные ракеты для HIMARS

Президент США Джо Байден намекнул, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS. Эти ракеты способны поражать вражеские цели почти за 300 километров.

Такой намек американский лидер сделал во время пресс-конференции. По его словам, Украине не дают ракеты дальностью почти 1000 километров, но другие снаряды наше государство получает.

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Украина могла получить дальнобойные ракеты

Президент Джо Байден не сказал прямо, получила ли Украина дальнобойные ракеты, но из контекста можно понять, что глава Белого дома буквально намекнул на то, что это оружие таки передали нашему государству.

Мы предоставляем эти HIMARS. Есть два типа. Говоря на человеческом языке – это ракеты, которые вы можете вставить в них. Одна пролетает более 600 миль (965 км – 24 канал), а другая – около 160 миль (257 км – 24 канал). Мы им не давали те, которые идут на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить российскую территорию.

– цитирует Байдена Белый дом.

То есть американский президент заявил, что Украина не получала ракеты, имеющие дальность 965 километров, но о ракетах, имеющих дальность 257 километров, глава Белого дома так не сказал. Не исключено, что президент США мог оговориться.

США объявили новый пакет помощи Украине

Украина неоднократно обращалась в Вашингтон с просьбой предоставить дальнобойные ракеты ATACAMS для HIMARS. Еще в октябре советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что продолжаются переговоры по предоставлению Украине этих ракет и, возможно, они поступят до конца этого года.

Днем 10 ноября Пентагон объявил новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов. В рамках нового пакета помощи Украина получит:

Ракеты для систем ПВО HAWK;

4 системы ПВО Avenger и ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

21000 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров;

500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов;

10000 минометных снарядов калибра 120 миллиметров;

100 грузовиков HMMWV;

400 гранатометов;

стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов;

взрывное оборудование для уборки помех;

защитное снаряжение от холодной погоды.

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