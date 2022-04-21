Байден направит в Конгресс заявку о новой финансовой помощи для Украины

Президент США Джо Байден на следующей неделе сделает запрос в Конгресс для выделения дополнительного бюджета на военную помощь Украине.

Об этом президент США заявил во время своей речи о войне в Украине.

Важно США предоставит Украине дополнительное военное оружие на 800 миллионов долларов

Требуются дополнительные деньги

По его словам, выделенный ранее Конгрессом бюджет для помощи Украине начинает иссякать. Нужно еще больше денег.

Это поможет продолжить бесперебойно поставлять вооружение в Украину и финансово поддерживать ее.

На следующей неделе я предоставлю дополнительный бюджетный запрос в Конгресс, чтобы поток оружия в Украину не прекращался и чтобы украинский народ в дальнейшем имел постоянную экономическую поддержку. Я надеюсь, что Конгресс будет действовать быстро, – сказал Джо Байден.

Он также поблагодарил Конгресс США за поддержку украинского народа в борьбе против российской агрессии. По его словам, единство американцев в этом вопросе ясно показывает Путину, что тот никогда не сможет оккупировать Украину.

Обращение Байдена за 21 апреля: смотрите видео