Про це президент США заявив під час своєї промови щодо війни в Україні.

Важливо США надасть Україні додаткову військову зброю на 800 мільйонів доларів

Потрібні додаткові гроші

За його словами, виділений раніше Конгресом бюджет для допомоги Україні починає вичерпуватися. Потрібно ще більше грошей.

Це допоможе продовжити безперебійно постачати озброєння до України та фінансово підтримувати її.

Наступного тижня я надам додатковий бюджетний запит до Конгресу, щоб потік зброї до України не припинявся і щоб український народ надалі мав постійну економічну підтримку. Я сподіваюся, що Конгрес діятиме швидко, – зазначив Джо Байден.

Він також подякував Конгресу США за підтримку українського народу в боротьбі проти російської агресії. За його словами, єдність американців у цьому питанні чітко показує Путіну, що той ніколи не зможе окупувати Україну.

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