Мы не будем стоять в стороне, – Байден назвал еще одну тему будущего разговора с Путиным

Президент США Джо Байден в ходе предстоящей встречи с главой Кремля Владимиром Путиным намерен обсудить нарушения прав человека в России. Об этом сам Байден заявил 30 мая.

Это произошло во время выступления главы Белого дома ко Дню памяти в США. Его отмечают в стране в последний понедельник мая в честь американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах.

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Байден сообщил, о чем будет говорить с Путиным

Во время выступления в День памяти среди прочего Джозеф Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "через несколько недель" (предварительно, речь о 16 июня, а местом встречи станет Женева в Швейцарии).

С Путиным Байден, по его же словам, намерен обсудить нарушения прав человека в России.

Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. И дам тому понять, что мы не будем – не будем! – стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять правами человека,

– заверил Джо Байден.

И добавил, что Соединенные Штаты Америки основаны на идеалах равенства, поэтому "чувствуют обязанность открыто выступать, когда видят нарушения прав человека".

Коротко о предстоящей встрече Байдена и Путина

16 июня в Женеве, по предварительной договоренности, Джо Байден встретится с Владимиром Путиным. Говорить будут не только о правах человека, отношениях США и России, но и об Украине.

В Белом доме ранее уже говорили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле же формулировку озвучили несколько другую: мол, говорить будут о "состоянии и перспективах дальнейшего развития российско-американских отношений".

Важно заметить, что такая встреча будет первой личной для Путина и Байдена в статусе глав государств. Ранее они общались лишь по телефону (в январе, когда Байден стал президентом США, и в апреле, когда Россия собрала у границ Украины значительное количество войск).

для Путина и Байдена в статусе глав государств. Ранее они общались лишь по телефону (в январе, когда Байден стал президентом США, и в апреле, когда Россия собрала у границ Украины значительное количество войск). Однако персонально Путин и Байден все же когда-то встречались – в 2011, когда Байден был вице-президентом. Интересно, что тогда второй человек США в глаза Владимиру Путину сказал следующее: "Я не думаю, что у вас есть душа".

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