Не только из-за выборов: почему выход Байдена из президентской гонки очень важен

Джозеф Байден вышел из президентской гонки. Вместо него за кресло главы государства от демократов будет бороться вице-президент США Камала Харрис.

Демократия вышла за рамки традиций. Пример Джо Байдена является уникальным.

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Почему поступок Байдена является ценным

Никогда еще действующий президент США не снимал своей кандидатуры с политической гонки, имея партийную поддержку.

Президент жертвует собственными политическими амбициями, но доказывает, что демократия может выйти за рамки традиций, чтобы сохранить собственные ценности.

Байден действительно показал пример служения своему обществу – выборы в США должны быть конкурентными.

Вследствие ухода Байдена у команды демократов появился шанс на победу, что сыграет важную роль во время выборов в Конгресс и Сенат. И собственно демократии.

Для нас важны фигуры, которые будут соревноваться за президентское кресло США. Однако не менее важно то, что главная демократия мира держит марку и постоянно поддерживает собственные ценности. Верю, что Камала Харрис достойна того, чтобы подхватить этот факел.

А Джо Байдена есть за что поблагодарить. Не только за преданность американской демократии, но и за поддержку нашей. За последние 15 лет американские президенты не приезжали в Киев, а Байден это сделал, еще и во время полномасштабного вторжения. Что особенно ценно.