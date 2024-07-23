Демократія вийшла за рамки традицій. Приклад Джо Байдена є унікальним.

Дивіться також Урсула фон дер Ляєн залишається президенткою Єврокомісії: що це принесе Україні

Чому вчинок Байдена є цінним

Ніколи ще чинний президент США не знімав своєї кандидатури з політичних перегонів, маючи партійну підтримку.

Президент жертвує власними політичними амбіціями, але доводить, що демократія може вийти за рамки традицій, аби зберегти власні цінності.

Байден дійсно показав приклад служіння своєму суспільству – вибори в США мусять бути конкурентними.

Внаслідок відходу Байдена у команди демократів з’явився шанс на перемогу, що зіграє важливу роль під час виборів до Конгресу та Сенату. І власне демократії.

Для нас важливі постаті, які будуть змагатися за президентське крісло США. Однак не менш важливо те, що головна демократія світу тримає марку та постійно підтримує власні цінності. Вірю, що Камала Гарріс гідна того, аби підхопити цей смолоскип.

А Джо Байдену є за що подякувати. Не тільки за відданість американській демократії, але й за підтримку нашої. За останні 15 років американські президенти не приїздили до Києва, а Байден це зробив, ще й під час повномасштабного вторгнення. Що особливо цінно.