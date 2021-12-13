Экс-посол США в России Макфол заявил, что российский президент – уже не тот человек, который был в 2011 году. Глава Кремля с годами меняет свои взгляды.

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Макфол заметил, что когда Ангела Меркель ушла с поста канцлера, Путин остался президентом, который дольше всех управляет в новейшей истории. Когда столько времени находишься у власти, многое меняется.

Какие изменения назвал Макфол

Взгляды на мир становятся более консервативными. Их очень трудно менять.

Никого не слушаешь. Когда Путин впервые стал президентом, он слушал свои советников. В то же время сейчас главе Кремля кажется, что он знает все. Это очень усложняет процесс переговоров с ним.

Байден также долгое время в политике

В то же время Макфол отметил, что Байден также длительное время занимается внешней политикой. Его убеждения – тоже очень сильные. Во время встречи он четко объяснил Путину о последствиях вторжения в Украину.

Хочу отметить, что Байден – не дипломатичен, он говорит прямо и откровенно. И мне кажется, что это очень важно в переговорах с Путиным,

– подчеркнул Макфол.

В США готовы к новым санкциям против России

Руководство Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сообщило, что Штаты готовы ввести "новые серьезные санкции в отношении России".

Их введут, если Россия продолжит вторжение в Украину.

Председатель комитета по иностранным делам Грегори Микс и старший республиканец Майкл Маккол подчеркнули: Конгресс США со стороны обеих партий поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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