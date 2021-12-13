О вероятности "зимнего похода Путина" против Украины, иллюзии международной субъектности Беларуси, игре на повышение ставок от Москвы и истинном отношении Европы к России – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал директор "Фонда общественной дипломатии" Антон Найчук.

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О ситуации в Беларуси и миграционном кризисе

Как вы считаете, чего больше в миграционном кризисе, созданном Лукашенко под руководством Путина, – мести Западу за санкции в исполнении белорусского узурпатора или желания хозяина Кремля отвлечь внимание от Украины?

Международная политика так построена, что здесь никогда нельзя говорить лишь о каких-то однозначных выводах. В ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе можем говорить о заинтересованности обеих сторон в равной степени.

Лукашенко стремится, чтобы с ним снова начали разговаривать. Как видим – он своей промежуточной цели достиг, когда Меркель позвонила ему. Для белорусского правителя эта коммуникация сейчас чрезвычайно важна, так как с его точки зрения любой формат переговоров с Западом позволяет ему снова стать "рукопожатным".

Тем не менее, дальше развивать свой успех официальный Минск не сможет, потому что об официальном признании режима речь и близко не идет. Количество проблем для хозяина Минска будет только расти. Что касается России, то для нее главной целью в этом случае является удачная игра на повышение ставок в борьбе с Западом.

По словам эксперта, Лукашенко хочет, чтобы его признавали / Фото из архива 24 канала

Мы видим, что сегодня Москва имеет достаточно много геополитических треков, которые желает успешно реализовать. Здесь и вопросы сертификации "Северного потока-2", и проведения Нормандской встречи на собственных условиях. Есть еще много других направлений взаимодействия между Европой и Россией.

Поэтому последняя стремится сейчас создать проблемы, чтоб потом к Путину обращались за помощью в их решении. Владимир Путин хочет использовать роль медиатора, как и всегда, в собственных интересах. Обычный манипулятивный ход с его стороны. Видим, что Путин также своего достиг, поскольку к нему уже обращаются как к человеку, который теоретически может урегулировать ситуацию с мигрантами. Фактически это он стал инициатором диалога по линии Берлин – Минск. Следовательно, своих целей каждая из сторон смогла достичь.

Под "шумок" на польско-белорусской границе Путин стремится в том числе и добиться уступок на украинском направлении? Речь, в частности, об уступках со стороны США.

В следующем году должен состояться полноценный саммит. Стороны (Россия и США – 24 канал) должны обсудить два очень важных вопроса: кибербезопасность и в целом безопасность в международном пространстве. Для США важно, чтобы в их противостоянии с Китаем Россия придерживалась политики невмешательства. Это для Вашингтона – план-минимум, а в идеале – американцы хотят наладить эффективное сотрудничество с Кремлем в этом контексте. На тех направлениях, которые больше всего интересуют администрацию Байдена.

Антон Найчук уверен, что Путин хочет отмены санкций / Фото предоставлено сайту 24 канала

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О российских войсках возле границ Украины и целях Путина

Можно ли трактовать стягивание Россией войск к нашим границам как инструмент принуждения коллективного Запада к диалогу?

Конечно, Путин всегда хочет быть желанным переговорщиком для западных стран. Статус стороны конфликта его отнюдь не устраивает. Он видит себя во главе России, которая находится на позициях ключевого игрока в мировой политике. Для него не важно, какими будут причины переговоров: будь то посредничество в преодолении кризисов, как например, тот же миграционный, или украинский кризис, или передел сфер влияния в Африке, где Россия активно отвоевывает себе позиции, занятые ранее официальным Парижем.

По этому поводу даже недавно прошла встреча на уровне министров обороны и глав МИД России и Франции. Если с Путиным хотят договариваться, то соответственно, он получает дополнительные козыри в своей геополитической игре, как по мне. А достигать своего можно и играя мышцами. Так, как это сейчас, собственно, и делает Москва на нашей границе.

Вспомним весеннее стягивание российских сил к украинским границам. Тогда так же говорили о готовящемся вторжении. И именно на фоне этого обострения впоследствии состоялся саммит в Женеве. Есть основания полагать, что на этот раз мы видим кое-что похожее.

Казалось, сначала наши силовые структуры не слишком охотно верили, когда американцы предупреждали об опасности возле наших границ. Почему возникли такие разногласия?

По моему мнению, здесь может быть теоретически два объяснения.

Первое заключается в том, что ни наша разведка, ни сам господин секретарь СНБО Данилов не владели такой информацией. Получается, что американцы своими заявлениями озадачили нашу разведку сначала.

А второе объяснение – это немного запоздалое понимание нами правдивости тех фактов, которые есть у мирового сообщества. Не хотелось бы верить в то, что наша разведка является такой некомпетентной. Могло быть и такое, что наша сторона хотела как-то помешать встрече в формате Байден – Путин, отрицая само первичное основание для нового американо-российского диалога.

В общем, трудно точно сказать, почему реакция с нашей стороны была изначально именно такой непонятной.

Прокомментируйте слова Путина на недавнем расширенном заседании российского МИДа о необходимости требовать от Запада гарантий безопасности для России. Что именно он имел в виду?

Думаю, он таким образом очерчивает "красные линии", за которые западным странам не стоит заступать, по его мнению. Такие его слова имеют особенно большую значимость в преддверии потенциальной встречи с Байденом в виртуальном формате. Кроме того, на фоне обострения противостояния с НАТО в целом. Говорим, прежде всего, о заявлениях Йенса Столтенберга, что мол, если Германия не хочет разместить натовское вооружение на своей территории, то это произойдет на территориях стран Восточной Европы, которые входят в состав Альянса.

Своими словами Путин хочет продемонстрировать готовность действовать симметрично. В конце концов, он намекает на военное сближение с Беларусью, с которой РФ подписала военную доктрину Союзного государства не так давно. Да и намекнуть коллективному Западу на желание сохранить за собой монополию на влияние на страны постсоветского пространства российскому президенту тоже важно. Хозяин Кремля жаждет, чтобы с интересами его государства считались. А интересы нашего северного соседа – это и мы, и Беларусь, и Молдова.

Например, по мнению Путина, если США хотят нейтралитета России в своем противостоянии с Китаем, то Белый дом в ответ должен перестать защищать Украину.

Путин хочет, чтобы США отказались от поддержки Украины / Фото из архива 24 канала

Досадно, что в Москве не признают право Украины или Молдовы на геополитическую самостоятельность в выборе своего пути.

Евроатлантическая интеграция Украины – это суверенное право нашего государства, но почему-то в России так построена внешняя политика, что о нашей судьбе они хотят общаться исключительно с Америкой.

С точки зрения Кремля, все постсоветские страны должны сохранять внеблоковый статус, потому что он выгоден для российской международной повестки дня. Именно потому это заявление означает недопустимость для Путина расширения НАТО в восточном направлении, которое он считает российским приграничьем.

Руководитель ГУР МОУ Буданов недавно заявил о подготовке Россией своего вторжения на январь – февраль следующего года. Насколько оно реально вообще, по вашему мнению?

Мы не владеем той информацией, которой располагает господин Буданов. Если представитель силового ведомства дает такие публичные оценки, значит, причины так считать у него есть. Нам необходимо готовиться, и у нас нет права сомневаться в характере этих слов как у наблюдателей. В то же время должен сказать, что на фоне уже упомянутого "Северного потока-2" и целого ряда других неблагоприятных обстоятельств, гипотетическое вторжение выглядит нелогично. Имею надежду, что западные лидеры, и прежде всего Байден, найдут инструменты влияния на Путина, которые бы позволили избежать худшего.

Буданов считает, что Россия может начать наступление в январе – феврале / Фото vechirniy

Сможет ли российский президент решить какие-то свои внутрироссийские проблемы благодаря потенциальной полномасштабной интервенции в Украину?

Не факт. Нет никаких гарантий положительного влияния вторжения на президентский рейтинг Путина до уровня 2013–2014-го года. Да и к тому же, встанет вопрос президентских выборов 2024-го года. Хотя сейчас созданы все условия для продолжения пребывания нынешнего российского вождя у власти и дальше, но все же у меня большие сомнения, что при реализации агрессивного сценария против Украины Путин сможет рассчитывать на консенсус элит и силовой верхушки в свою пользу, чтобы продлить свое пребывание у власти после 2024-го.

Окружению президента будет невыгодно иметь такой "триггер" у руля, так как его такая агрессивная внешняя политика продолжит чрезвычайно плохо влиять на их положение. С учетом всех этих факторов, не думаю, что российское руководство решится на такой отчаянный шаг. Значительно эффективнее россияне могут использовать опасность вторжения – как мощное медийное и психологическое давление на нашу верхушку.

Статья Суркова о "распаковке стабильности" – это прямое продолжение летних имперских размышлений Путина и Медведева?

Насколько мне известно, господин Сурков сейчас никоим образом не влияет на формирование политики России в отношении Украины. Его место в этом аспекте сейчас занимает Козак. Эту статью никак нельзя считать обоснованием вторжения на нашу территорию. Такая оценка будет, на мой взгляд, слишком радикальной.

Сурков хочет иметь влияние в России / Фото из архива 24 канала

После того, как Сурков перестал заниматься украинским направлением, он находится в процессе поиска себя. Думаю, что он был бы не прочь найти свое место теперь во внутренней политике Российской Федерации. Опубликовав эту статью, Сурков скорее показывает, что хочет активно участвовать в консервации текущей российской политической действительности как один из ее идеологов.

Предполагаю, что в этом случае господин Сурков хочет заменить первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко, которого называют смотрящим за внутриполитической стабильностью российского государства. На сегодня за Сурковым еще сохраняется влияние на Абхазию и Южную Осетию. Тем не менее, этого ему явно недостаточно.

Сурков – значительно амбициознее. Вместе с тем, вспоминая в тексте социальную энтропию, которую необходимо экспортировать за пределы России, бывший соратник Путина по дестабилизации Украины как бы сигнализирует, что в будущем, возможно, если рейтинг президента будет неудовлетворительным (сегодня показатель общего одобрения действий Путина составляет, по разным данным, от 30 до 50%), его придется поднимать очередной "маленькой победоносной войной", поскольку внутри страны господину Путину успехов уже вряд ли удастся достичь.

О "Северном потоке-2" и санкциях против России

Американский сенатор по фамилии Менендез уже сейчас говорит об устройстве России "санкционной бомбардировки" на случай вторжения. О каких санкциях может идти речь и поддержат ли американцев их европейские коллеги?

Здесь могут подразумеваться такие ограничения, как отключение России от системы SWIFT и введение эмбарго на продажу энергоносителей. Вопрос лишь в том, насколько американская сторона будет готова прибегать к таким решительным действиям. И кроме того, видим, что сколько бы санкций не накладывалось на тот же "Северный поток-2", он все равно уже достроен. Теперь его запуск является только лишь вопросом времени.

Да и в конце концов, и то санкционное давление, которое оказывается на РФ за войну и оккупацию наших территорий, несмотря ни на что, пока не способно произвести должный эффект, заставив Путина изменить свое поведение по линии политики в отношении Украины. Учитывая постоянные попытки Вашингтона заключить какие-то договоренности с Москвой, не стоит ожидать таких радикальных шагов в ближайшее время. По крайней мере пока ситуация их не требует. Говорить о каком-то единстве ЕС в вопросе давления на Россию в последнее время не приходится.

Почему я так говорю? Посмотрим хотя бы на политику госпожи Меркель на российском треке. Она всегда была сторонницей прагматичного подхода к отношениям с нашими противниками. Если же говорить о Германии сейчас, то все зависит от того, каким образом будет действовать новое правительство, и как там распределят портфели. В случае, если "зеленые" будут занимать сильную позицию в вопросе формирования внешней политики или руководить Министерством экономики, то будут способны генерировать более выгодный для Украины дискурс в политической жизни своей страны.

Наряду с этим новый немецкий канцлер Олаф Шольц, по своей сути, тоже является сторонником прагматизма в политике в отношении России. Поэтому не думаю, что немецкая политика в отношении РФ претерпит какие-то существенные изменения. Такого же мнения об отношениях с Москвой придерживается и Париж. Лишний раз подтвердил неизменность подходов к Кремлю глава МИД Франции словами: "Россия – плохой сосед, но сосуществовать с ней надо".

В то же время наши соседи, как Польша или страны Балтии, отстаивают потребность Европе обращаться с Россией значительно жестче. Это свидетельствует об отсутствии единого видения того, как именно нужно строить общение с Москвой. Очередное подтверждение этому находим в случае подписания газового контракта между Венгрией и РФ.

Какой сценарий замораживания конфликта готовит для нас Путин, если не решится на военную развязку: грузинский или приднестровский?

Ни тот, ни другой. Наблюдая за развитием ситуации в ОРДЛО, можно сделать вывод о по крайней мере частичной экономической интеграции Донбасса с РФ на этом этапе. Доказательством этому служит, в частности, указ Путина о предоставлении разрешения производителям из псевдореспублик продавать свою продукцию на территории России.

Таким образом российский президент хочет начать восстановление экономики и промышленности оккупированных территорий, насколько это вообще возможно, учитывая ту разруху и хаос, которые царят в квазиреспубликах. Управлять процессом реанимации разрушенного (Россией же) экономического потенциала назначили некоего гражданина РФ Юрченко. Он является креатурой Козака.

Такие решения российского руководства означают намерение работать над созданием условий для экономической независимости этих территорий от Украины. На данный момент для Кремля не менее важным является выход экономики ОРДЛО на хотя бы какую-то самоокупаемость. Она нужна для уменьшения расходов на содержание этих территорий из российского бюджета и, соответственно, облегчения для последнего экономического бремени после замораживания этого конфликта низкой интенсивности. При этом независимость ОРДЛО Москва признавать ни за что не будет. Следовательно, о грузинском сценарии можно забыть.

Приднестровский сценарий – тоже маловероятен, поскольку, для его активации необходимо протолкнуть идею прямого диалога между Киевом и российскими марионетками. По аналогии с тем, как это происходит в рамках сожительства Тирасполя и Кишинева сегодня. Украинский случай – абсолютно уникальный, на мой взгляд.

Расширить нормандский формат или выйти из ловушки опальных минских соглашений: что более реально?

Выход из минских соглашений для нас будет стратегическим поражением. Но в то же время выполнение политической части этого документа несет в себе также стратегическую угрозу и чрезвычайно серьезные риски. Такой вот имеем тупик, к сожалению. Если мы откажемся от минского протокола, то такой отказ станет поводом для страны-агрессора, чтобы обвинять во всем Киев и, тогда уже вполне резонно, требовать отмены всего перечня санкций. Нам нужно скорее постоянно делать акцент на необходимости пересмотра отдельных положений договора, сохраняя при этом его дух.

Из всех четырех подписантов этого кабального для Украины комплекса мероприятий, только Россия заинтересована в некорректном порядке реализации прописанных там шагов по деэскалации: сначала политическая и только потом безопасностная часть, а не наоборот. Примерно так россияне для себя видят последовательность шагов.

Наши немецкие и французские коллеги не будут возражать против изменения, так как им важно только установить мир и стабильность в Украине. Что касается возможности расширения Нормандии, то ее целесообразно рассматривать только в случае вступления США в четверку переговорщиков.

Именно для обсуждения появления американцев в нормандском формате в Москву ездила Виктория Нуланд. Она разговаривала об этом с Козаком. В конце концов, и сам Зеленский озвучивал желание привлечь американцев в переговорный процесс.

Возможно, если в рамках предстоящей встречи Байден согласится предоставить озвученные Путиным гарантии безопасности, россияне рассмотрят вариант, который предусматривает участие Вашингтона в урегулировании российско-украинского военного конфликта. И все же нужно учитывать и Германию с Францией, которые являются фактически архитекторами Нормандии в ее современном виде. Нет гарантий, что они согласятся на введение в эту дипломатическую игру нового игрока.

Минские соглашения, по мнению эксперта, являются кабальными для Украины / Фото из архива 24 канала

Это может нанести ущерб их авторитету как инициаторам такого рода формата переговоров. Тем не менее, нам необходимо разговаривать и с Америкой, и с Францией и Германией на предмет участия американской стороны. И самое главное для нас, чтобы в Вашингтоне отстаивали наши интересы, не имея соблазна вести подковерные разговоры с Москвой.

Как Украине следует вести себя на дипломатическом фронте сейчас, учитывая столь опасную ситуацию на границах?

Нам сейчас нужно активно контактировать с нашими международными партнерами. Больше встреч и разнообразных контактов на всех уровнях. Нужно доносить до союзников то, что российская угроза никуда не делась. Как раз наоборот – сейчас она только растет. В то же время не надо забывать заботиться о своей безопасности самим. Укреплять армию и держать порох сухим.

Как понимать обнародование российским МИД переписки между Парижем, Берлином и Москвой?

Это какое-то антидипломатическое поведение российской стороны. Она лишь в очередной раз обличает россиян, как ненадежных партнеров. Теперь получается, что ни Германия и Франция, ни любая другая держава не может быть уверена в представителях российской дипломатической верхушки ни на йоту. В Кремле такие действия объяснили желанием заявить на весь мир, что это только они, россияне, с самого начала были настроены исключительно на конструктив.

МИД России слил в сеть дипломатическую переписку / Фото из фейсбука МИД РФ

Однако, как мы уже знаем из примеров прошлого, никаких других последствий, кроме разве что негативных, нарушение тайны переписки на самом высоком уровне не имеет. Прежде всего эти далеко не самые лучшие последствия ожидают нарушителя правил обмена корреспонденцией на таком уровне. Отныне французы и немцы еще четче будут понимать, что у россиян – свое особое видение дипломатии. И оно совсем не соответствует современной мировой традиции.

Прокомментируйте "однодневную войну" между Арменией и Азербайджаном.

По результатам заключенного в прошлом году промежуточного перемирия, армянская сторона должна обеспечить реализацию ряда логистических договоренностей с Азербайджаном. В том числе и открыть доступ к Нахичеванскому коридору для беспрепятственной коммуникации между Турцией и Азербайджаном.

Ранее руководители обоих враждующих государств говорили о готовности сесть за стол переговоров друг с другом. Не исключено, что это кратковременное обострение противоборства сигнализирует о желании Еревана и Баку выступать в равной степени с позиции силы на предстоящих переговорах. Нельзя сбрасывать со счетов и интересы Турции и России, которые безусловно имеют место в контексте армяно-азербайджанского противостояния.

В том числе, и для продвижения интересов этих двух держав конфликт время от времени будет загораться снова.

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