Експосол США в Росії Макфол заявив, що російський президент – вже не та людина, яка була у 2011 році. Очільник Кремля з роками змінює свої погляди.
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Макфол зауважив, що коли Ангела Меркель пішла з посади канцлерки, Путін залишився президентом, який найдовше управляє в новітній історії. Коли стільки часу перебуваєш при владі, багато чого змінюється.
Які зміни назвав Макфол
- Погляди на світ стають консервативнішими. Їх дуже важко змінювати.
- Нікого не слухаєш. Коли Путін вперше став президентом, він слухав свої радників. Водночас наразі очільнику Кремля здається, що він знає все. Це дуже ускладнює процес переговорів з ним.
Байден також тривалий час у політиці
Водночас Макфол зауважив, що Байден також тривалий час займається зовнішньою політикою. Його переконання – теж дуже сильні. Під час зустрічі він чітко пояснив Путіну про наслідки вторгнення в Україну.
Хочу зазначити, що Байден – не дипломатичний, він говорить прямо та відверто. І мені здається, що це дуже важливо у переговорах із Путіним,
– наголосив Макфол.
У США готові до нових санкцій проти Росії
- Керівництво Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США повідомило, що Штати готові запровадити "нові серйозні санкції щодо Росії".
- Їх введуть, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.
- Голова комітету в закордонних справах Грегорі Мікс та старший республіканець Майкл Маккол наголосили: Конгрес США зі сторони обох партій підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Майкл Макфол в ефірі програми "Що це було?": дивіться відео