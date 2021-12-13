Експосол США в Росії Макфол заявив, що російський президент – вже не та людина, яка була у 2011 році. Очільник Кремля з роками змінює свої погляди.

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Макфол зауважив, що коли Ангела Меркель пішла з посади канцлерки, Путін залишився президентом, який найдовше управляє в новітній історії. Коли стільки часу перебуваєш при владі, багато чого змінюється.

Які зміни назвав Макфол

Погляди на світ стають консервативнішими. Їх дуже важко змінювати.

Нікого не слухаєш. Коли Путін вперше став президентом, він слухав свої радників. Водночас наразі очільнику Кремля здається, що він знає все. Це дуже ускладнює процес переговорів з ним.

Байден також тривалий час у політиці

Водночас Макфол зауважив, що Байден також тривалий час займається зовнішньою політикою. Його переконання – теж дуже сильні. Під час зустрічі він чітко пояснив Путіну про наслідки вторгнення в Україну.

Хочу зазначити, що Байден – не дипломатичний, він говорить прямо та відверто. І мені здається, що це дуже важливо у переговорах із Путіним,

– наголосив Макфол.

У США готові до нових санкцій проти Росії

Керівництво Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США повідомило, що Штати готові запровадити "нові серйозні санкції щодо Росії".

Їх введуть, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Голова комітету в закордонних справах Грегорі Мікс та старший республіканець Майкл Маккол наголосили: Конгрес США зі сторони обох партій підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

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