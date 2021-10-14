Байден не собирается вводить санкции против "Северного потока-2", – Politico

Джо Байден не планирует вводить санкции против "Северного потока-2" за время своего президентства. В то же время Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз настаивают, чтобы официальный Вашингтон действовал жестче.

По данным СМИ, Круз затягивает утверждение 7 американских послов. Этим он пытается повлиять на администрацию Байдена в вопросе "Северного потока-2".

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Белый дом уже вроде бы выходил на связь с Крузом. Сенатору сообщили, что санкций не планируют.

В Госдепе США – кадровый кризис

Осенью 2021 года СМИ сообщили, что в Держдепе США возник настоящий кризис кадров. Все из-за действий Круза. Он якобы задерживает утверждение десятков кандидатур.

Причиной таких действий политика называют его желание добиться санкций против скандального газопровода.

Сенатор не может заблокировать назначение Байдена. Именно поэтому он пытается затянуть процесс.

Сообщают о задержании назначения на должности людей, независимо от того, имеют ли они определенное отношение к "Северному потоку-2".

Демократы уже заявили, что Круз злоупотребляет своим положением и якобы ставит под угрозу нацбезопасность США.

Глава сенатского комитета по международным делам демократ Роберт Менендес заявил, что ситуация является беспрецедентной.