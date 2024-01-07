Руководитель Пентагона раньше прокомментировал свою госпитализацию. Ллойд Остин рассказал, что ждет скорейшего возвращения на работу.

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Байден не знал о госпитализации Остина

Глава Пентагона попал в больницу на Новый год из-за осложнений после плановой операции.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил Байдену о госпитализации Ллойда Остина только днем 4 января.

Пентагон объявил о госпитализации в пятницу. Остин опубликовал свое первое заявление в субботу, спустя пять дней после госпитализации,

– говорится в сообщении CNN.

Высокопоставленные должностные лица администрации заявили, что они были в шоке, узнав о госпитализации Остина и задержке в информировании Белого дома.

Как отмечает издание, Байден и Остин разговаривали в субботу вечером 6 января. Представитель Белого дома назвал звонок "теплым разговором" и добавил, что "президент полностью доверяет министру Остину и с нетерпением ждет его возвращения в Пентагон".

По состоянию на вечер субботы Ллойд Остин оставался в больнице.

Что известно о госпитализации главы Пентагона