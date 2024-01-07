Руководитель Пентагона раньше прокомментировал свою госпитализацию. Ллойд Остин рассказал, что ждет скорейшего возвращения на работу.
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Байден не знал о госпитализации Остина
Глава Пентагона попал в больницу на Новый год из-за осложнений после плановой операции.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил Байдену о госпитализации Ллойда Остина только днем 4 января.
Пентагон объявил о госпитализации в пятницу. Остин опубликовал свое первое заявление в субботу, спустя пять дней после госпитализации,
– говорится в сообщении CNN.
Высокопоставленные должностные лица администрации заявили, что они были в шоке, узнав о госпитализации Остина и задержке в информировании Белого дома.
Как отмечает издание, Байден и Остин разговаривали в субботу вечером 6 января. Представитель Белого дома назвал звонок "теплым разговором" и добавил, что "президент полностью доверяет министру Остину и с нетерпением ждет его возвращения в Пентагон".
По состоянию на вечер субботы Ллойд Остин оставался в больнице.
Что известно о госпитализации главы Пентагона
- Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин вечером 1 января попал в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. На момент отсутствия обязанности главы Пентагона исполняла его заместительница Кэтлин Гикс.
- Пентагон обнародовал информацию об этом только через четыре дня после доставки чиновника в больницу. Там не стали больше раскрывать деталей и лишь добавили, что Остин поправляется и уже в ближайшее время вернется к исполнению обязанностей. Однако когда министра США выпишут из больницы, пока неизвестно.
- В то же время ассоциация прессы Пентагона в письме к должностным лицам раскритиковала секретность госпитализации Остина. В своем сообщении они заявили, что министр обороны является публичным лицом, не имеющим права претендовать на медицинскую тайну в такой ситуации. Кроме того, в Ассоциации отметили, что во время госпитализации Остина США нанесли удар по проиранским формированиям в Багдаде и убили командира. Однако Райдер заявил, что эта операция проходила в согласовании с Остином.