Очільник Пентагону раніше прокоментував свою госпіталізацію. Ллойд Остін розповів, що чекає якомога швидшого повернення на роботу.

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Байден не знав про госпіталізацію Остіна

Глава Пентагону потрапив до лікарні на Новий рік через ускладнення після планової операції.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив Байдена щодо госпіталізації Ллойда Остіна лише вдень 4 січня.

Пентагон оголосив про госпіталізацію в п'ятницю. Остін опублікував свою першу заяву в суботу, через п’ять днів після госпіталізації,

– йдеться в повідомленні CNN.

Високопоставлені посадовці адміністрації заявили, що вони були шоковані, дізнавшись про госпіталізацію Остіна та затримку в інформуванні Білого дому.

Як зазначає видання, Байден і Остін розмовляли в суботу ввечері 6 січня. Представник Білого дому назвав дзвінок "теплою розмовою" і додав, що "президент повністю довіряє міністру Остіну і з нетерпінням чекає його повернення в Пентагон".

Станом на вечір суботи Ллойд Остін залишався в лікарні.

Що відомо про госпіталізацію глави Пентагону