Очільник Пентагону раніше прокоментував свою госпіталізацію. Ллойд Остін розповів, що чекає якомога швидшого повернення на роботу.
Дивіться також Не факт, що у виборах змагатимуться Байден і Трамп: які процеси нині відбуваються у США
Байден не знав про госпіталізацію Остіна
Глава Пентагону потрапив до лікарні на Новий рік через ускладнення після планової операції.
Радник з національної безпеки Джейк Салліван повідомив Байдена щодо госпіталізації Ллойда Остіна лише вдень 4 січня.
Пентагон оголосив про госпіталізацію в п'ятницю. Остін опублікував свою першу заяву в суботу, через п’ять днів після госпіталізації,
– йдеться в повідомленні CNN.
Високопоставлені посадовці адміністрації заявили, що вони були шоковані, дізнавшись про госпіталізацію Остіна та затримку в інформуванні Білого дому.
Як зазначає видання, Байден і Остін розмовляли в суботу ввечері 6 січня. Представник Білого дому назвав дзвінок "теплою розмовою" і додав, що "президент повністю довіряє міністру Остіну і з нетерпінням чекає його повернення в Пентагон".
Станом на вечір суботи Ллойд Остін залишався в лікарні.
Що відомо про госпіталізацію глави Пентагону
- Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін увечері 1 січня потрапив до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення після планової медичної процедури. На момент відсутності, обов'язки глави Пентагону виконувала його заступниця Кетлін Гікс.
- Пентагон оприлюднив інформацію про це лише за чотири дні після доправлення чиновника до лікарні. Там не стали більше розкривати деталей і лиш додали, що Остін одужує й вже найближчим часом повернеться до виконання обов'язків. Однак, коли міністра США випишуть з лікарні, наразі невідомо.
- Водночас асоціація преси Пентагону в листі до посадовців розкритикувала секретність щодо госпіталізації Остіна. У своєму повідомленні вони заявили, що міністр оборони є публічною особою, яка не має права претендувати на медичну таємницю в такій ситуації. Окрім того, в Асоціації наголосили, що під час госпіталізації Остіна США завдали удару по проіранським формуванням у Багдаді та вбили командира. Однак Райдер заявив, що ця операція відбувалася у погодженні з Остіном.