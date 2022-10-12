"Рациональный игрок, который просчитался": Байден оценил действия Путина в отношении Украины

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "рациональным игроком", плохо оценившим свою способность вторгнуться в Украину.

Байден подчеркнул, что Путин ошибочно думал, мол, украинцы подчинятся оккупантам. Это опровергло яростное сопротивление внутри страны.

Кстати Путин не шутит по поводу ядерного оружия, но все это может закончиться только Армагеддоном, – Байден

Я считаю, что он (Путин – 24 канал) рациональный игрок, который существенно просчитался,

– сказал президент США.

Действия и слова Путина – иррациональные

Байден добавил, что, следовательно, решения Путина стали иррациональными. Это очевидно из того, что говорит диктатор. Он заявлял, будто ему нужно было "быть лидером России, объединившей всех русскоязычных". То есть мнения и представления Путина были совершенно ложными.

"Я считаю, что выступление, его цели не были рациональными. Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это "дом Матери-России в Киеве", – предположил Байден.

Ядерные угрозы могут закончиться Армагеддоном

Неделю назад Байден сказал, что Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного или биологического и химического оружия. Все потому, что русская армия значительно не дорабатывает.

По словам американского президента, угрозы диктатора создают самый большой подобный риск со времен Карибского кризиса. Однако они могут привести разве что к Армагеддону.

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