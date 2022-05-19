Байден обещает Швеции и Финляндии защиту США до приобретения членства в НАТО

Финляндия и Швеция уже подали заявки на вступление в НАТО. Они надеются получить защиту Альянса как можно скорее, чтобы Россия боялась совершить против них военную агрессию.

Швеция и Финляндия могут не беспокоиться по поводу каких-либо громких заявлений России о возможной военной агрессии. Многие страны обещали им гарантии безопасности, среди которых теперь и Соединенные Штаты Америки.

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США гарантируют безопасность Финляндии и Швеции

Президент США Джо Байден приветствует и поддерживает заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Он надеется на успешное сотрудничество стран для того, чтобы процедура не заняла много времени, и эти страны быстро присоединились к крупнейшему оборонному союзу в истории.

Он подчеркнул, что НАТО гарантирует безопасность миллиарда людей, которые верны демократическим принципам и хотят мира и процветания в Европе и во всем мире.

Байден добавил, что верен НАТО и 5 статье, а Швеция и Финляндия являются давними и устойчивыми партнерами США, поэтому Америка сделает все, чтобы до их присоединения к Альянсу для них не было никаких угроз. Именно поэтому США и союзники увеличат свое присутствие в Балтийском море.

Пока их заявки на членство в НАТО рассматриваются, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией, чтобы оставаться бдительными по поводу любых угроз нашей общей безопасности, а также для сдерживания и противостояния агрессии или угрозе агрессии,

– пообещал Байден.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: коротко о главном

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Их главная мотивация – предотвратить нападение России. В Альянсе отметили историчность момента и хотят провести процедуру их вступления как можно скорее. Есть возможность, что о принятии их в Альянс НАТО объявит уже на следующем саммите.

Президент Турции Реджеп Эрдоган начал блокировать вступление этих стран в Альянс. По его словам, они приняли "террористические организации" с открытой дверью. Теперь Стамбул требует, чтобы шведы и финны признали Рабочую партию Курдистана и ее дочерние организации – террористическими. Также речь может идти о еще ряде требований, переговоры до сих пор ведутся.

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