Байден объявил начало программы "Единство ради Украины": украинцев примут в США

Президент США Джо Байден объявил о старте новой программы для беженцев из Украины. Она позволит эмигрировать из Европы в США по ускоренной процедуре.

Единство в поддержку Украины

Об этом американский президент объявил во время обращения по поводу войны России с Украиной, сообщает 24 канал.

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Я сегодня объявляю о программе "Единство в поддержку Украины" для того, чтобы украинцы, которые спасаются, могли прибывать непосредственно в США. Это новая гуманитарная программа, которая дополнит другие юридические механизмы оказания помощи беженцам,

– сообщил Джо Байден.

Он также подчеркнул, что процесс эмиграции упростят, чтобы украинцы из Европы могли мигрировать в США. Программа ориентирована прежде всего на беженцев, у которых нет родственников в США.

Новый пакет военной помощи

Также во время обращения американский президент сообщил о предоставлении Украине дополнительных 800 миллионов долларов.

По его словам, за последние 2 месяца оружие в Украину перемещалось "с рекордной скоростью", а также он подчеркнул, что Штаты смогут помогать Украине оружием в течение длительного времени.

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