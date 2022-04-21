Байден объявил о запрет российским кораблям заходить в порты США

Соединенные Штаты Америки запретили российским кораблям заходить в их порты. Аналогичные ограничения вводили ранее страны ЕС.

Об этом президент США Джо Байден заявил во время своего обращения по поводу войны в Украине, передает 24 канал.

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Американские порты закрыты для российских кораблей

Байден подчеркнул, что США запретят им заходить в американские порты. Это касается как судов, идущих под российским флагом, так и кораблей, которыми владеют россияне.

Это значит, что любой корабль под российским прапором или, которым владеют российские граждане или компании, не смогут пришвартоваться в портах или на побережье, – заявил Джо Байден.

Напомним, ранее аналогичное решение было принято странами Евросоюза. Там запретили обслуживать российские суда в морских и речных портах.

Кроме того, Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 миллионов долларов.

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