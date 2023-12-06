Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала проанализировал эмоциональную речь главы США. По его словам, Джо Байден говорил как человек, осознающий ответственность Соединенных Штатов за ситуацию в мире.

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Какие слова Байдена заставят пересмотреть решение Конгресса

Джо Байден призвал Конгресс США в конце концов одобрить запрос более чем на 100 миллиардов долларов, 60 миллиардов из которых предусмотрены на финансирование помощи Украины. Глава Америки подчеркнул, что одобрение дополнительной помощи Украине "больше не может ждать". Отказом это сделать Конгресс "показывает желание сделать Путину самый большой подарок".

Заметьте! В Республиканской партии США определенный раскол из-за идейных разногласий между центристами и правым крылом партии. В то же время умеренные республиканцы выступают за поддержку Украины, а радикалы во главе с Дональдом Трампом под лозунгами "Америка превыше всего" пытаются ограничить помощь Украине.

По словам Грабского, Байден привел убедительные доводы, чтобы Конгресс переосмыслил свое решение. В частности, президент США подчеркнул, "если Путин захватит Украину, он на ней не остановится. Он нападет на союзника НАТО, и произойдет то, к чему мы не стремимся – американские войска будут сражаться с российской армией".

Этого должно быть достаточно, чтобы опустить на землю республиканцев и заставить их действовать конструктивно ради нашей общей победы и общего блага – как Америки, так и Украины,

– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, Джо Байден подчеркнул, что лидеры G7 также готовы поддерживать Украину в дальнейшем.

Возможен ли драматический сценарий для Украины

По словам Грабского, Украине не стоит ожидать худшего сценария. Кроме Соединенных Штатов, есть Великобритания и ЕС, которые будут поддерживать наше государство.

Даже Германия стала одним из лидеров помощи Украине. В частности, канцлер Олаф Шольц недавно заявил, что будут продолжать предоставление нашей стране снарядов и выполнят все условия.

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Также следует отметить, что Украина самостоятельно развивает военно-промышленный комплекс (ВПК). Медленно, но постепенно наращиваем темпы производства. К примеру, уже производим 6 САУ "Богдана" на месяц.

Деньги получим в любом случае. Хорошо бы получить как можно скорее. Но то, что поддержка будет, у меня нет сомнений,

– подчеркнул Сергей Грабский.

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