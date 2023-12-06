Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу проаналізував емоційну промову очільника США. За його словами, Джо Байден говорив як людина, яка усвідомлює відповідальність Сполучених Штатів за ситуацію у світі.

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Які слова Байдена змусять переглянути рішення Конгресу

Джо Байден закликав Конгрес США врешті-решт схвалити запит на понад 100 мільярдів доларів, 60 мільярдів з яких передбачені на фінансування допомоги України. Очільник Америки підкреслив, що схвалення додаткової допомоги Україні "більше не може чекати". Відмовою це зробити Конгрес "показує бажання зробити Путіну найбільший подарунок".

Зауважте! У Республіканській партії США певний розкол через ідейні розбіжності між центристами та правим крилом партії. Водночас помірковані республіканці виступають за підтримку України, а радикали на чолі з Дональдом Трампом під гаслами "Америка понад усе" намагаються будь-що обмежити допомогу Україні.

За словами Грабського, Байден навів переконливі аргументи, щоб Конгрес переосмислив своє рішення. Зокрема, президент США наголосив, "якщо Путін захопить Україну, він на ній не зупиниться. Він нападе на союзника НАТО, і станеться те, чого ми не прагнемо – американські війська битимуться з російською армією".

Цього має бути достатньо, щоб опустити на землю республіканців та примусити їх діяти конструктивно заради нашої спільної перемоги та нашого спільного блага – як Америки, так і України,

– наголосив військовий експерт.

Крім того, Джо Байден підкреслив, що лідери "Групи семи" також готові підтримувати Україну надалі.

Чи можливий драматичний сценарій для України

За словами Грабського, Україні не варто очікувати найгіршого сценарію. Крім Сполучених Штатів, є Велика Британія та ЄС, які підтримуватимуть нашу державу.

Навіть Німеччина стала одним з лідерів допомоги Україні. Зокрема, канцлер Олаф Шольц нещодавно заявив, що будуть продовжувати надавати нашій країні снаряди та виконають всі умови.

Грабський проаналізував виступ Байдена: дивитися відео

Також варто зауважити, що Україна самостійно розвиває військово-промисловий комплекс (ВПК). Повільно, але поступово нарощуємо темпи виробництва. Приміром, вже виробляємо 6 САУ "Богдана" на місяць.

Гроші отримаємо в будь-якому випадку. Добре було б отримати якомога швидше. Але те, що підтримка буде, у мене немає сумнівів,

– підкреслив Сергій Грабський.

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