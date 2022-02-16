Байден общается с Зеленским, – Квин прокомментировала возможный визит президента США в Украину

Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в ближайшие дни посетить Украину. Предложение прозвучало во время разговора глав государств 13 февраля.

В интервью журналистам 24 канала временно поверенная в делах США Кристина Квин ответила на вопрос, стоит ли ожидать визита американского президента в нашу страну.

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Джо Байден упорно работает каждый день над дипломатическими путями, чтобы убедить Путина выбрать дипломатию,

– сказала она.

"Джо Байден общается с президентом Владимиром Зеленским, Путиным и лидерами европейских стран. Они все работают над дипломатическим решением каждый день", – добавила Кристина Квин.

Зеленский пригласил Байдена

Главы Украины и США провели телефонный разговор в воскресенье, 13 февраля. Он длился час. Переговоры прошли на фоне угрозы нового вторжения России на нашу территорию.

Владимир Зеленский пригласил президента Соединенных Штатов посетить Украину.

Глава государства убежден, что приезд Джо Байдена в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации.

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