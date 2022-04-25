Байден официально предложил назначить Бриджит Бринк послом США в Украине

Президент США Джо Байден 25 апреля объявил о намерении назначить Бриджит Бринк послом США в Украине.

В настоящее время Бринк занимает должность посла США в Словакии. Она работает там с 2019 года.

Ранее Байден 25 апреля официально выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США в Украине, – Reuters

Кто такая Бриджит Бринк

Ранее чиновница работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по вопросам Европы при Госдепе США. Отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

Также она являлась заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте и Тбилиси. Работала директором по вопросам Эгейского моря и Южного Кавказа в Совете национальной безопасности.

Бринк родом из Мичигана. Кстати, она говорит по-русски, выучила словацкий, сербский, грузинский и французский языки.

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