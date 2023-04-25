Во вторник, 25 апреля, стало известно, что Байден примет участие в президентских выборах в США в 2024 году. Обосновал свое решение он тем, что американская демократия может столкнуться с серьезной угрозой и намекнул на потенциальную причастность к этому Трампу.
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Байден против "экстремистов Трампа"
Собственно, нынешний глава США подчеркнул, что "по всей стране экстремисты MAGA выстраиваются в очередь, чтобы избавиться от основных свобод".
Отметим, что MAGA – это аббревиатура, которую можно расшифровать как "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова большой"). Этот лозунг неоднократно использовал Дональд Трамп.
У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои главные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Завершаем работу,
– также написал он в своем твиттере.
Другие детали и интересные факты
- Известно, что сейчас Байдену уже 80 лет и является старейшим президентом в истории США. Если его изберут снова на эту должность, то в конце второй каденции ему будет 86 лет.
- В то же время следует сказать, что Камала Харрис снова будет баллотироваться как госпожа вице-президент США в паре с Байденом. Она является первой в истории США женщиной на этом посту, а также первым человеком-вице-президентом афроамериканского и азиатского происхождения.
- Сам Байден отмечал, что одной из целей его президентства есть борьба за демократическую душу Соединенных Штатов Америки.