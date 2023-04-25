Во вторник, 25 апреля, стало известно, что Байден примет участие в президентских выборах в США в 2024 году. Обосновал свое решение он тем, что американская демократия может столкнуться с серьезной угрозой и намекнул на потенциальную причастность к этому Трампу.

Смотрите также Как избежать злополучной войны, холодный душ для Макрона: что западные СМИ пишут об Украине

Байден против "экстремистов Трампа"

Собственно, нынешний глава США подчеркнул, что "по всей стране экстремисты MAGA выстраиваются в очередь, чтобы избавиться от основных свобод".

Отметим, что MAGA – это аббревиатура, которую можно расшифровать как "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова большой"). Этот лозунг неоднократно использовал Дональд Трамп.

У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои главные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Завершаем работу,

– также написал он в своем твиттере.

Другие детали и интересные факты