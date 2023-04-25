У вівторок, 25 квітня, стало відомо, що Байден братиме участь у президентських виборах у США у 2024 році. Обґрунтував своє рішення він тим, що американська демократія може зіткнутися зі серйозною загрозою, та натякнув на потенційну причетність до цього Трампа.

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Байден проти "екстремістів Трампа"

Власне, теперішній глава США наголосив, що "по всій країні екстремісти MAGA шикуються в чергу, щоб позбутися основоположних свобод".

Зазначимо, що MAGA – це абревіатура, яку можна розшифрувати як "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"). Це гасло неодноразово використовував Дональд Трамп.

У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів. Приєднайся до нас. Завершуємо роботу,

– також написав він у своєму твітері.

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