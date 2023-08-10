При этом Байден отметил, что приверженность США открытым инвестициям является краеугольным камнем экономической политики страны. Кроме того, такие вложения в технологии дают Соединенным Штатам существенные преимущества.

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Байден ограничил инвестиции в Китай

В Белом доме отметили, что этот указ уполномочивает министра финансов США регулировать американские инвестиции в страны, "вызывающие беспокойство".

Также это решение регулирует инвестиции в организации, занимающиеся деятельностью, связанной с чувствительными технологиями, критическими для национальной безопасности, в частности полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.

Президент определил Китайскую Народную Республику, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, как страну, вызывающую беспокойство,

– говорится в документе.

В то же время в указе отметили, что Соединенные Штаты всегда поддерживают трансграничные инвестиции, если это не противоречит защите интересов национальной безопасности страны. Ведь открытые глобальные потоки капитала создают экономические возможности и способствуют конкурентоспособности, инновациям и производительности во всем мире.

В Китае отреагировали на решение Байдена

Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй прокомментировал решение Джо Байдена об инвестициях в технологии его страны. Он подчеркнул, что Поднебесная совершенно не удовлетворена этим указом.

"Китай разочарован решением администрации США ограничить американские инвестиции в технологическую сферу КНР", – сказал он.

В заключение он сказал, что Пекин намерен "защищать свои права и интересы".

Почему США ограничили инвестиции в технологии Китая