При этом Байден отметил, что приверженность США открытым инвестициям является краеугольным камнем экономической политики страны. Кроме того, такие вложения в технологии дают Соединенным Штатам существенные преимущества.
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Байден ограничил инвестиции в Китай
В Белом доме отметили, что этот указ уполномочивает министра финансов США регулировать американские инвестиции в страны, "вызывающие беспокойство".
Также это решение регулирует инвестиции в организации, занимающиеся деятельностью, связанной с чувствительными технологиями, критическими для национальной безопасности, в частности полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и искусственный интеллект.
Президент определил Китайскую Народную Республику, включая Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао, как страну, вызывающую беспокойство,
– говорится в документе.
В то же время в указе отметили, что Соединенные Штаты всегда поддерживают трансграничные инвестиции, если это не противоречит защите интересов национальной безопасности страны. Ведь открытые глобальные потоки капитала создают экономические возможности и способствуют конкурентоспособности, инновациям и производительности во всем мире.
В Китае отреагировали на решение Байдена
Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй прокомментировал решение Джо Байдена об инвестициях в технологии его страны. Он подчеркнул, что Поднебесная совершенно не удовлетворена этим указом.
"Китай разочарован решением администрации США ограничить американские инвестиции в технологическую сферу КНР", – сказал он.
В заключение он сказал, что Пекин намерен "защищать свои права и интересы".
Почему США ограничили инвестиции в технологии Китая
- Следует отметить, что это уже не первое решение Соединенных Штатов по ограничению инвестиций в технологии Китая. В частности, США договорились с Нидерландами ограничить продажу оборудования для производства китайских микросхем.
- Ранее аналитики отмечали, что контроль над инвестициями стал частью инициатив Белого дома по ограничению потенциала Китая в разработке технологий следующего поколения. В частности, это касается военной сферы.
- Также в разведке США заявляли, что Китай обеспечивает Россию технологиями и оборудованием, которые приобретают все большее значение для войны против Украины. Это касается беспилотников и частей для их изготовления.