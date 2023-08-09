Об этом 24 Каналу сказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Китай действует в таком случае исключительно в своих интересах, и главный интерес страны – национальная экономика.

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"С одной стороны КНР дорожит отношениями с путинской Россией, хотя бы потому, что это для них – нескончаемый источник дешевого сырья. Но затяжная война может сильно ударить по экономике Китая, поэтому Пекин активно вовлекается в мирные инициативы", – подчеркнул политолог.

Ничего личного, только бизнес

Пока мировая экономика здорова – у Китая есть рынки сбыта и он может наращивать экспорт в страны ЕС. К примеру, за последние два года этот показатель вырос вдвое. Как только мировая экономика "заболеет", – а это может произойти из-за войны России и Украины, – возможности сбыта китайских товаров резко сократятся, и это отразится на китайской экономике.

"Поэтому Китай хочет завершения войны и достаточно очевидно в публичном пространстве призывает Россию сделать шаг назад. То есть не просто остановиться, а отойти назад, пойти на уступки, чтобы завершить войну", – отметил Игорь Эйдман.

Путин идет наперекор интересам Китая

Впрочем, несмотря на призывы китайских партнеров Владимир Путин продолжает уверенно двигаться, как ему кажется, вперед.

"Представитель Кремля Дмитрий Песков, в частности, недавно подтвердил, что пока они не захватят те четыре украинских области, которые они аннексировали – война не окончится. Таким образом Путин идет наперекор интересам Пекина", – сказал политический эксперт.

Он прогнозирует, что отношения Китая и России будут ухудшаться, в частности, руководство КНР будет все активнее пытаться урегулировать этот конфликт и требовать от российского диктатора пойти на тактические уступки.

Китайский фактор в российско-украинской войне