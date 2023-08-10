При цьому Байден зазначив, що відданість США відкритим інвестиціям є наріжним каменем економічної політики країни. Крім того, такі вкладення у технології дають Сполученим Штатам суттєві переваги.

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Байден обмежив інвестиції у Китай

У Білому домі зазначили, що цей указ уповноважує міністра фінансів США регулювати американські інвестиції у країни, "що викликають занепокоєння".

Також це рішення регулює інвестиції в організації, що займаються діяльністю, пов’язаною з чутливими технологіями, критичними для національної безпеки, зокрема, напівпровідники та мікроелектроніка, квантові інформаційні технології та штучний інтелект.

Президент визначив Китайську Народну Республіку, включно зі Спеціальним адміністративним районом Гонконг і Спеціальним адміністративним районом Макао, як країну, що викликає занепокоєння,

– мовиться у документі.

Водночас в указі зазначили, що Сполучені Штати завжди підтримують транскордонні інвестиції, якщо це не суперечить захисту інтересів національної безпеки країни. Адже відкриті глобальні потоки капіталу створюють економічні можливості та сприяють конкурентоспроможності, інноваціям та продуктивності по всьому світу.

У Китаї відреагували на рішення Байдена

Представник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пен'юй прокоментував рішення Джо Байдена щодо інвестицій у технології його країни. Він наголосив, що Піднебесна абсолютно не задоволена цим указом.

"Китай розчарований рішенням адміністрації США обмежити американські інвестиції у технологічну сферу КНР", – сказав він.

Наостанок він сказав, що Пекін має намір "захищати свої права та інтереси".

Чому США обмежили інвестиції у технології Китаю