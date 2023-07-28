Про це йдеться в доповіді, яку представило Управління директора національної розвідки США. У звіті зазначають, що Китай "стає дедалі важливішою опорою для Росії у її військових зусиллях".
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За даними аналітиків, станом на березень Китай поставив до Росії безпілотники та їх частини на суму понад 12 мільйонів доларів.
Китай допомагає Росії у війні проти України
Крім того, державні оборонні компанії Китаю постачали російським держкомпаніям, які перебувають під санкціями, інші технології подвійного призначення, які російські військові використовують їх для ведення війни в Україні.
Зазначають, що з 2021 року в Росії значно зріс імпорт напівпровідників із Китаю. До того ж попри санкції Заходу та експортний контроль, "Кремль отримує напівпровідники виробництва США або під американською маркою на сотні мільйонів доларів".
До слова, Китай звинувачення у військовій підтримці Росії відкидає. Днями офіційний представник МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін не постачає зброю сторонам конфлікту.