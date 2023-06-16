Чего боится Байден

Причина в осторожности Джо Байдена по поводу вступления Украины в НАТО. Ведь для американского президента это означает вероятность прямого конфликта с Россией.

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В результате Байден говорит, что Украине нужно обещать вступление в НАТО, но без какого-либо графика. Это вызывает возражение союзников США в Центральной Европе и Балтии.

Эти страны требуют, чтобы Байден поддержал более быстрый и конкретный путь к членству Украины в НАТО. Даже если речь идет о рисках, которые помешают предыдущей позиции США относительно невозможности даже вероятности прямого конфликта с Россией. Многие требуют, чтобы эти конкретные обязательства НАТО приняли уже на Вильнюсском саммите.

The New Yourk Times цитирует премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, который подчеркнул, что вступление Украины в НАТО – это единственный реальный шанс достичь мира в Европе. Любой другой результат будет означать, что Россия вернется.

Совершенно очевидно, на что надеюсь страны Балтии и Центральной Европы. Если Украина станет полноправным членом НАТО, Россия больше не будет пытаться уничтожить украинское государство или изменить в нем власть, ведь это означает нападение на одну из стран НАТО, а значит нападение и на весь Альянс.

Издание подчеркивает, что сейчас только Германия открыто поддерживает президента США, а у других стран-членов НАТО есть свои сомнения, однако они громко о них не говорят. В результате меняются настроения в американской администрации.

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Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что администрация должна занять более конкретную позицию по вступлению Украины в НАТО, даже если эта дата не может быть согласована во время боевых действий. Это мнение Блинкена поддержали министры иностранных дел стран НАТО во время встречи в Осло. Министры подчеркивали, что статус Украины как будущего члена НАТО должен быть провозглашен во время Вильнюсского саммита, когда Байден будет встречаться с другими президентами стран НАТО. Это достаточно серьезный вызов американской администрации.

Для американцев очевидно – если США хотят и дальше играть позицию лидера в НАТО и в борьбе с последствиями российской агрессии против Украины, они должны стать лидером и в вопросе Евроатлантической интеграции Украины, быть на шаг впереди, а не догонять европейцев.

Столтенберг нажал на главную проблему США

Сейчас важный момент – это встреча Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Это может быть последний визит главы НАТО в США перед тем, как он уйдет с должности и передаст ее преемнику. Столтенберг также настаивает, что Украина должна получить конкретный план для членства в НАТО. После встречи с Байденом генсек подчеркнул, что президент России Владимир Путин не должен выиграть войну, потому что это будет не только трагедией украинского народа, но и сделает весь мир гораздо более опасным.

Это станет сигналом для авторитарных лидеров по всему миру, в частности в Китае. Мол, они могут применить военную силу, чтобы получить то, что желают. Так, Столтенберг нажал на главную проблему внешней политики США.

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Именно сейчас американская администрация решает, как она будет относиться к европейской и евроатлантической интеграции Украины. Для Украины, стран Балтии и Польши, это остается экзистенциальным вызовом. Наши соседи прекрасно понимают, что если Украина не станет членом НАТО, то война будет продолжаться у их государственных границ.

Кстати, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вряд ли посетит Вильнюсский саммит НАТО, если во время этой встречи главы государства НАТО не провозгласят четкий сигнал об интеграции Украины. Зеленский ожидает не декларативных обещаний для успокоения украинцев, а четкой программы действий. Она стала бы сигналом не только для Украины, но прежде всего для России.