Чого боїться Байден

Причина в обережності Джо Байдена щодо вступу України в НАТО. Адже для американського президента це означатиме ймовірність прямого конфлікту з Росією.

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У результаті Байден говорить про те, що Україні потрібно обіцяти вступ до НАТО, однак без будь-якого графіка. Саме це викликає заперечення союзників США у Центральній Європі та Балтії.

Ці країни вимагають, щоб Байден підтримав швидший і конкретніший шлях до членства України в НАТО. Навіть, якщо мова йде про ризики, які стануть на заваді попередній позиції США щодо неможливості навіть ймовірності прямого конфлікту з Росією. Багато хто вимагає, щоб ці конкретні зобов'язання НАТО прийняло вже на Вільнюському саміті.

The New Yourk Times цитує прем'єр-міністра Латвії Кріш'яніса Каріньша, який підкреслив, що вступ України до НАТО – це єдиний реальний шанс досягти миру у Європі. Будь-який інший результат означатиме, що Росія повернеться.

Абсолютно очевидно, на що сподіваюся країни Балтії та Центральної Європи. Якщо Україна стане повноправним членом НАТО, Росія більше не робитиме спроб знищити українську державу чи змінити у ній владу, адже це означатиме напад на одну з країн НАТО, а значить напад і на весь Альянс.

Видання підкреслює, що зараз лише Німеччина відкрито підтримує президента США, а в інших країн-членів НАТО є свої сумніви, однак вони голосно про них не говорять. У результаті змінюються настрої в американській адміністрації.

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Держсекретар Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація має зайняти більш конкретну позицію щодо вступу України до НАТО навіть, якщо ця дата не може бути узгодженою під час бойових дій. Цю думку Блінкена підтримали міністри закордонних справ країн НАТО під час зустрічі в Осло. Міністри підкреслювали, що статус України як майбутнього члена НАТО має бути проголошений під час Вільнюського саміту, коли Байден зустрічатиметься з іншими президентами країн НАТО. Це досить серйозний виклик для американської адміністрації.

Для американців очевидно – якщо США хочуть і надалі відігравати позицію лідера в НАТО та у боротьбі з наслідками російської агресії проти України, вони мають стати лідером і у питанні Євроатлантичної інтеграції України, бути на крок попереду, а не наздоганяти європейців.

Столтенберг натиснув на головну проблему США

Зараз важливий момент – це зустріч Байдена з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Це може бути останній візит очільника НАТО до США перед тим, як він піде з посади й передасть її наступнику. Столтенберг також наполягає на тому, що Україна має отримати конкретний план для членства в НАТО. Після зустрічі з Байденом генсек підкреслив, що президент Росії Владімір Путін не має виграти війну, бо це буде не тільки трагедією українського народу, а й зробить весь світ набагато небезпечнішим.

Це стане сигналом для авторитарних лідерів в усьому світі, зокрема у Китаї. Мовляв, вони можуть застосувати воєнну силу, щоб отримати те, чого бажають. Так Столтенберг натиснув на головну проблему зовнішньої політики США.

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Саме зараз американська адміністрація вирішує, як вона буде ставитися до європейської та євроатлантичної інтеграції України. Для України, країн Балтії та Польщі це залишається екзистенційним викликом. Наші сусіди прекрасно розуміють – якщо Україна не стане членом НАТО, то війна продовжуватиметься біля їхніх державних кордонів.

До речі, український президент Володимир Зеленський заявив, що навряд чи відвідає Вільнюський саміт НАТО, якщо під час цієї зустрічі очільники держави НАТО не проголосять чіткий сигнал про інтеграцію України. Зеленський очікує не декларативних обіцянок для заспокоєння українців, а чіткої програми дій. Вона стала б сигналом не лише для України, а й насамперед для Росії.