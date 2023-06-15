Україні потрібно робити те саме, що роблять США

Витрати американських виробників на будівництво за останній рік зросли більш ніж удвічі.

Читайте також Як на окупованих територіях росіяни виховують нове совкове покоління

У квітні 2023 року річний показник досяг майже 190 мільярдів доларів у порівнянні з 90 мільярдами доларів у червні 2022 року. При цьому на виробництво припадало близько 13% недержавного будівництва.

У липні 2022 року у США ухвалили закон, яким надали фінансування у розмірі 280 мільярдів доларів для збільшення виробництва напівпровідників.

США додали близько 800 000 робочих місць в обробній промисловості за останні два роки. На них зайняті близько 13 мільйонів осіб. Це зробили для того, щоб конкурувати з такими країнами, як Китай, який виробляє 30% світової доданої вартості.

Уряд США запропонував мільярди доларів у вигляді субсидій на виробництво електромобілів, напівпровідників та сонячних батарей.

За даними Національної асоціації виробників, дефіцит виробничих навичок, викликаний боротьбою ринку праці за пошук працівників із високотехнологічною та ручною працею, може призвести до 2,1 мільйона незаповнених робочих місць до 2030 року.

Зауважте Російський телевізор втрачає свій вплив? Путін взявся за телеграм

Яке це стосується України? Найпряміше. Україні потрібно робити саме те, що зробило США багатою та впливовою країною:

своя амбітна стратегія, досягнення якої робить Україну регіональним суб'єктом;

еліти, які здатні цю стратегію створити і які будуть сприйняті як партнери глобальними суб'єктами;

визначити пріоритети та всі ресурси кинути на їх реалізацію;

створити стимули, щоб світовий капітал обирав не США, не Польщу і не Туреччину, а Україну для розміщення нових інноваційних промислових виробництв.

Хто хоче – шукає можливості, хто не хоче – знайде виправдання.