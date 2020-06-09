Протесты в США и политика: Байден опережает Трампа почти на 15%
По последним соцопросам, Джозеф Байден значительно опережает Дональда Трампа в предвыборной гонке. Особенно снизили рейтинг действующего президента попытки подавить протесты с помощью Нацгвардии. К нему отношение пока одно из худших за все время его президентства.
У час протестів через вбивство Джорджа Флойда і пандемії коронавірусу, американці висловлюють невдоволення президентством Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування CNN, яке провела незалежна організація SSRC.
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Протести і рейтинг Трампа
Опитування виявило, що рейтинг схвалення Трампа знизився на 7 пунктів минулого місяця і президент ще більше відстає від кандидата від демократів Джо Байдена. Його підтримка зараз на найвищому рівні серед усіх опитувань.
Цифри показують, що громадськість в цілому не схвалює ставлення Трампа до "расового питання": 63% не схвалюють, а 65% кажуть, що реакція президента на недавні протести була радше шкідливою, ніж корисною. В цілому 38% схвалюють те, як Трамп справляється з президентством, а 57% не схвалюють. Це його найгірший рейтинг схвалення з січня 2019 року.
Зазаначається, що Байден публічно висловив підтримку протестувальникам, чим неабияк підвищив свої позиції.
Трамп програє Байдену за результатами кількох опитувань / Скриншот з CNN
Ставлення до протестів і расизму
Опитування також показало, що переважна більшість американців вважають расизм проблемою в сучасній країні. Вони зазначають, що система кримінального правосуддя в Америці нерівно ставиться до білих і чорних.
8 з 10 респондентів також говорять, що мирні протести, які поширилися по всій країні після смерті Джорджа Флойда, є виправданими. Згідно з опитуванням, в даний час американці вважають, що міжрасові стосунки є важливим питанням кампанії, як економіка і охорона здоров'я.
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Приблизно чверть (27%) кажуть, що насильницькі протести у відповідь на дії поліції теж є виправданий. Обидві цифри вищі, ніж вони були під час протестів восени 2016 року. Тоді 67% визнали мирні протести виправданими, а 14% визнали насильницькі протести.
Що потрібно знати про протести у США
- Масові протести і вуличні заворушення спалахнули у низці штатів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня.
- Поліцейські затримали темношкірого чоловіка під час спроби розрахуватися фальшивою, як стверджують продавці, банкнотою.
- Один з поліцейських притиснув коліном горло Флойда до асфальту та тримав протягом 8 хвилин.
- Флойд кричав про допомогу та казав, що "не може дихати". Пізніше ця фраза стала одним з лозунгів протестів.
- Чоловікові стало погано, йому викликали швидку допомогу. У лікарні, як стверджує слідство, він помер. Хоча незалежні експерти, які зробили повторний розтин тіла, кажуть, що Флойд міг померти на місці події через те, що до мозку надходило замало крові.
- Кадри затримання облетіли соцмережі і зчинили скандал. Люди, попри карантин і складну ситуацію з коронавірусом в Америці, почали виходити на масові протести.
- З мирних акцій дії протестувальників переросли у погроми, мародерства, спалювання авто і нищення всього довкола. Є жертви.
- Трамп задіяв Нацгвардію для придушення заворушень.