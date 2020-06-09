По последним соцопросам, Джозеф Байден значительно опережает Дональда Трампа в предвыборной гонке. Особенно снизили рейтинг действующего президента попытки подавить протесты с помощью Нацгвардии. К нему отношение пока одно из худших за все время его президентства.

У час протестів через вбивство Джорджа Флойда і пандемії коронавірусу, американці висловлюють невдоволення президентством Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування CNN, яке провела незалежна організація SSRC.

Це цікаво Хаос та тривога: чому протести у США викликали масове мародерство

Протести і рейтинг Трампа

Опитування виявило, що рейтинг схвалення Трампа знизився на 7 пунктів минулого місяця і президент ще більше відстає від кандидата від демократів Джо Байдена. Його підтримка зараз на найвищому рівні серед усіх опитувань.

Цифри показують, що громадськість в цілому не схвалює ставлення Трампа до "расового питання": 63% не схвалюють, а 65% кажуть, що реакція президента на недавні протести була радше шкідливою, ніж корисною. В цілому 38% схвалюють те, як Трамп справляється з президентством, а 57% не схвалюють. Це його найгірший рейтинг схвалення з січня 2019 року.

Зазаначається, що Байден публічно висловив підтримку протестувальникам, чим неабияк підвищив свої позиції.



Трамп програє Байдену за результатами кількох опитувань / Скриншот з CNN



Ставлення до протестів і расизму

Опитування також показало, що переважна більшість американців вважають расизм проблемою в сучасній країні. Вони зазначають, що система кримінального правосуддя в Америці нерівно ставиться до білих і чорних.

8 з 10 респондентів також говорять, що мирні протести, які поширилися по всій країні після смерті Джорджа Флойда, є виправданими. Згідно з опитуванням, в даний час американці вважають, що міжрасові стосунки є важливим питанням кампанії, як економіка і охорона здоров'я.

Тим часом Протести у США стали мирними: Трамп виводить військо з Вашингтона

Приблизно чверть (27%) кажуть, що насильницькі протести у відповідь на дії поліції теж є виправданий. Обидві цифри вищі, ніж вони були під час протестів восени 2016 року. Тоді 67% визнали мирні протести виправданими, а 14% визнали насильницькі протести.

Що потрібно знати про протести у США